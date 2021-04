Age of Empires 4: Microsoft zeigt 6 sehenswerte Minuten Gameplay

Vier von acht Zivilisationen bereits bekannt

Fans von Echtzeitstrategie hatten es lange Zeit alles andere als leicht, denn das Gerne war viele Jahre lang alles andere als in Mode. Doch seit einer Weile gibt es ein kleines Revival und an dessen Spitze steht aktuell Age of Empires bzw. dessen vierter Teil. Microsoft hat nun endlich frisches Gameplay gezeigt und auch viel Neues dazu verraten.Microsoft hat am vergangenen Wochenende ein virtuelles Event veranstaltet und im Rahmen des "Fan Preview" diverse Neuigkeiten zu Age of Empires 4 (AoE4), aber auch den zuletzt erschienenen Remastered-Versionen der ersten drei Teile verraten. Das komplette Video des Events beinhaltet auch Blicke hinter die Kulissen sowie Interviews. Fans der traditionsreichen Reihe werden aber vor allem mit ausführlichen Blicken auf das Gameplay des vierten Teils belohnt.Das Spiel ist bereits seit Jahren in Entwicklung, es wurde immerhin schon 2017 angekündigt. 2019 wurde erstmals Gameplay gezeigt, doch das musste man mit einiger Vorsicht genießen, da dieses nicht nur aus einer frühen Version stammte, sondern auch etwas "inszeniert" wirkte.Auf dem Fan Preview-Event wurden nun aber nicht nur zahlreiche neue Informationen enthüllt, sondern auch ein fast sechs Minuten langer Gameplay-Trailer. Dieser wurde mit der Ingame-Engine angefertigt und sieht auch tatsächlich so aus als würde man das echte Spiel sehen. Und was die AoE-Fans hier zu Gesicht bekommen, macht absolut Lust auf mehr. Denn wie sich für ein zeitgemäßes Spiel gehört, kann man darin viel Liebe zum Detail entdecken, das betrifft sowohl den Aufbau-Teil als auch die Kämpfe und Belagerungen. Aber wie immer gilt: Seht euch das am besten selbst an.Das fertige Spiel wird zum Start acht Zivilisationen bieten, bisher wurden vier davon enthüllt: China, England, die (stark aktualisierten) Mongolen und erstmals das Delhi-Sultanat. Bisher ist aber nicht besonders viel dazu bekannt, welche einzigartigen Fähigkeiten diese bieten werden. Ausnahmen sind die Kriegselefanten Delhis und die Fähigkeit der Mongolen, Siedlungen "einpacken" und versetzen zu können.In eine Frage/Antwort-Runde verriet Entwickler Relic, dass die Zivilisationen stark "asymmetrisch" sein werden. Das bedeutet, dass diese auf bestimmten Kartentypen spürbare Vor- und Nachteile genießen werden. Kampagnen sollen einen starken historischen Bezug bieten, man will Spielern auch per Doku-Aufnahmen Wissenswertes dazu vermitteln.