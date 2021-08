Age of Empires 4 - Neuer Trailer stellt zwei weitere Zivilisationen vor

Alle News zur Spielemesse

Microsoft hat einen neuen Trailer zu Age of Empires 4 freigegeben und stimmt mit diesem auf die Veröffentlichung im Oktober dieses Jahres ein. Im Mittelpunkt des Videos stehen jeweils zwei weitere Zivilisationen und Kampagnen, die direkt zum Start im Strategiespiel enthalten sind.Im Gamescom-Trailer sind zunächst die Rus zu sehen, die besonders geschickt in den Bereichen Jagd, Bauwesen und Handel sind und sich mit Einheiten wie den Strelizen und Krieger-Mönchen auch auf dem Schlachtfeld behaupten können. Die Zivilisation des Heiligen Römischen Reiches kann sich auf eine starke Infanteriearmee verlassen. Im Video ist unter anderem deren Prälateneinheit zu sehen, die Verbündete heilen kann. Aber auch die Landsknechte mit ihren Zweihandschwertern dürften sich in vielen Situationen als hilfreich erweisen.Mit "Der Aufstieg Moskaus" und "Das Mongolenreich" kündigt das Video zudem zwei neue Kampagnen an. Age of Empires 4 erscheint am 28. Oktober 2021 via Steam und den Windows Store und ist zudem im Xbox Game Pass für den PC enthalten.