Age of Empires 3: Die Definitive Edition im Launch-Trailer

Microsoft legt einen weiteren Strategiespiel-Klassiker neu auf: Ab heute ist die Age of Empires 3: Definitive Edition erhältlich und bringt im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2005 zahlreiche Neuerungen mit, die sowohl die Grafik als auch das Gameplay verbessern. Pünktlich zum Start gibt es natürlich auch einen neuen Trailer.Die Microsoft Studios haben Age of Empires 3 umfassend überarbeitet. So bietet die De­fi­ni­tive Edition auf geeigneter Hardware Unterstützung für 4K UHD-Grafik, neue be­zie­hungs­wei­se verbesserte Musik und Soundeffekte. Zusätzlich zu allen bisher veröffentlichten Er­wei­te­run­gen stoßen zu den 14 Zivilisationen des Originalspiels noch die Inkas und Schwe­den hinzu.In einem neuen Modus können Spieler historische Schlachten erleben und sich im ebenfalls neuen "Act of War" verschiedenen Herausforderungen stellen. Die Age of Empires 3: De­fi­ni­tive Edition ist für den PC im Micosoft Store von Windows 10 und bei Steam erhältlich. Außerdem ist das Spiel im Xbox Game Pass für den PC enthalten.