Age of Empires 2 und 4 für Xbox angekündigt, Age of Mythology für PC

Die Age of Empires-Reihe feiert dieser Tage ihren 25. Geburtstag und das nimmt Microsoft als Anlass zum Feiern. Konkret bedeutet das u. a. die Ankündigung diverser Neuigkeiten, allen voran die Veröffentlichung von Age of Empires 2 und AoE 4 für die Konsole.

"Civilization trifft Warcraft"

Age of Mythology Retold

Das erste Age of Empires (AoE) erschien in Nordamerika im Oktober 1997 und eroberte die Gaming-Welt im Sturm. Kein Wunder: Damals bildeten Echtzeitstrategiespiele wie Command & Conquer und Warcraft das vielleicht populärste PC-Gaming-Genre und das Ensemble Studios-Spiel schaffte es, ein neues Element einzuführen, nämlich eine historische Entwicklung der gespielten Zivilisation - es ist keine große Überraschung, dass Age of Empires ursprünglich als "Civilization trifft Warcraft" umschrieben wurde.Irgendwann flaute das Echtzeitstrategie-Genre ab und verschwand regelrecht in der Versenkung. Doch mit den überarbeiteten Versionen der ersten drei Teile von Age of Empires feierte Microsoft große Erfolge und legte den Grundstein für das komplett neue Age of Empires 4.Im Zuge der 25-Jahre-Feierlichkeiten veranstaltete Microsoft nun einen mehrstündigen Livestream. Darin gab es auch gleich mehrere Ankündigungen. So teilte Microsoft mit, dass Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empires 4 nächstes Jahr für die Xbox Series X und S veröffentlicht werden, die beiden Titel werden außerdem auch per xCloud bzw. Xbox Cloud Gaming spielbar sein.Konkret wird AoE 2 am 31. Januar 2023 für die Konsole freigegeben, Age of Empires 4 hat noch keinen Termin, hier wurde nur in einem Blogbeitrag "im Verlauf des Jahres" mitgeteilt. Dort wird auch der Umstand angesprochen, dass die Reihe in erster Linie ein Spiel für PC und Tastatur ist: "Wir wissen, dass es eine gewaltige Aufgabe ist, die Komplexität von RTS auf die Xbox-Konsolen zu bringen, und dass wir sie sorgfältig und durchdacht angehen mussten. Das Team hat hart daran gearbeitet, ein Erlebnis zu schaffen, das sich nicht nur mit einem Controller gut anfühlt, sondern den Spielern auch beibringt, wie man auf der Xbox spielt. Ein neues Tutorial, das speziell für die Controller-Eingabe entwickelt wurde, und eine neue Benutzeroberfläche für die Konsole werden den Spielern den Einstieg erleichtern."Eine andere Ankündigung betraf das einst ebenso beliebte Spinoff Age of Mythology, das einst statt historischer Elemente auf mythologische setzte. Dieses wird Microsoft unter dem Namen Age of Mythology Retold neu veröffentlichen. Das ist kein gänzlich neuer Teil, sondern ein Remaster nach Vorbild der Definitive Editions.