Age of Empires 4: Neues E3-Gameplay und endlich ein Release-Datum

Abbasiden-Dynastie und Frankreich enthüllt

Echtzeitstrategiefans werden eher nicht mit allzu häufigen Veröffentlichungen aus ihrem Lieblingsgenre verwöhnt. Entsprechend bedeutend ist der bevorstehende Release von Age of Empires 4 . Und der Microsoft-Strategie-Hit durfte natürlich auf dem E3 2021-Event der Redmonder nicht fehlen.Microsoft hat Age of Empires 4 bereits vor Jahren angekündigt. Mittlerweile hat man auch schon zahlreiche Informationen bereitgestellt, wie der Echtzeitstrategietitel aussehen und sich spielen wird. Bisher nicht bekannt war indes das Veröffentlichungsdatum. Doch dieses wurde nun auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase nachgereicht: Age of Empires 4 wird am 28. Oktober 2021 per Xbox Game Pass für den PC sowie auf Steam erhältlich sein.Doch natürlich gab es im Rahmen der E3 2021 auch inhaltliche Ankündigungen, allen voran zu den Zivilisationen. Bisher haben Relic und World's Edge die Engländer, Mongolen, Chinesen und das Sultanat von Delhi als spielbare Völker bekannt gegeben. Nun verriet man, dass auch noch die Franzosen und die Abbasiden-Dynastie dazukommen werden.Der Fokus der Abbasiden-Dynastie liegt auf neuen Technologien, die sie in ihrem Wahrzeichen, dem Haus der Weisheit, entwickeln. Die Franzosen sind stark im Handel, was die zwei Wahrzeichen - Handelskammer und das Königliche Institut - betonen. Die Spezialeinheiten der Abbasiden sind die Kamelbogenschützen und Reiter, bei den Franzosen sind es die königlichen Ritter.Die Franzosen wurden übrigens zusammen mit der Kampagne des Hundertjährigen Krieges enthüllt, der im 14. und 15. Jahrhundert zwischen Engländern und Franzosen entbrannte. Ebenfalls einen Kampagnenauftritt wird die französische Nationalheldin Johanna von Orleans haben. Vorbestellungen für Age of Empires 4 sind übrigens ab sofort möglich. Auf Steam ist eine Digital Deluxe Edition erhältlich, die eine digitale Kopie des Soundtracks des Spiels sowie weitere exklusive Gegenstände enthält.