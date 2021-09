Tesla Grünheide: Bund soll fast 1,4 Mrd. Euro Förderung geplant haben

Es ist noch nicht offiziell, aber die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Tesla soll für die neue Batteriezellen-Fertigung in Grünheide rund 5 Milliarden Euro Investitionen eingeplant haben. Der Bund könnte eine Förderung in Höhe von 1,135 Milliarden Euro bereitstellen.

Details noch unklar, es geht auch um Jobs

Das geht aus einem Bericht des Berliner Tagesspiegels hervor. Demnach "würde ein Drittel des aktuell laufenden, inzwischen zweiten deutschen IPCEI-Gesamtprogramms (Volumen 2,9 Milliarden Euro) an Tesla fließen", schreibt der Tagesspiegel. Bei dem Förderprogramm handelt es sich um das zweite Europäischen Batteriezellenprogramm (IPCEI). Erst vor Kurzem hatte Opel den Bescheid für eine Förderung in Höhe von 437 Millionen Euro erhalten.Die Summe für Tesla ist dabei vorerst nur eine errechnete mögliche Förderhöhe, die nach den Recherchen des Tagesspiegels in Frage kommen würde. Auf Nachfrage beim Bundeswirtschaftsministerium erhielt die Zeitung jedoch noch keine klare Antwort. Es hieß, dass, solange der Prozess der Prüfung noch nicht abgeschlossen sei, man keine Angabe über die tatsächliche Höhe der staatlichen Förderung machen könne.Das bedeutet, dass es erst konkrete Informationen dazu geben wird, wenn der Zuwendungsbescheid erstellt wird."Die Ausreichung des Bescheids wird aktuell intensiv vorbereitet und ist für das 4. Quartal 2021 geplant", zitiert der Tagesspiegel das Ministerium. Im Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums sind derzeit elf verschiedene Projekte aufgenommen, die sich mit Batteriezellen in der Elektromobilität befassen.Tesla wird in Grünheide eine moderne Batteriezellen-Fertigung starten. Rund 2000 Jobs sollen allein für die Fertigung der Tesla-Batterien zusätzlich entstehen. Damit sollen auch deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als das bisher kommuniziert wurde.