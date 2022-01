Gigafactory: Tesla-Chef reist Mitte Februar zur erwarteten Eröffnung an

Es gibt Neuigkeiten von der Tesla Gigafactory Grünheide bei Berlin. Elon Musk hat seinen nächsten Besuch für Mitte Februar angekündigt - daher wird nun spekuliert, dass zu dem Termin die Einweihung der Fertigung mit der offiziellen, endgültigen Genehmigung gefeiert wird.

Abschließende "Dauer"-Genehmigung steht noch aus

Gerüchte nicht bestätigt

Schon seit Wochen gibt es eine Vorproduktion in der neuen Tesla Gigafactory Grünheide. Gleich zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass Tesla eine weitere Genehmigung zur Produktion von 2.000 Model Y-Karosserien in der Gigafactory Berlin erhalten hat, mit der der Konzern die ersten Testläufe im Normalbetrieb durchführen konnte. Im vergangenen Jahr hatte die zuständige Behörde bereits eine Ausnahmegenehmigung für Tesla für den Bau von 250 Model Y-Karosserien zu Testzwecken gegeben.Die ersten Model Y-Fahrzeuge gebaut in Grünheide hatte man schon Ende des Jahres beim Verlassen des Werks fotografiert. Die endgültige Genehmigung für den Produktionsstandort steht aber weiterhin noch aus. Von der brandenburgischen Regierung gab es dazu die Bestätigung, dass sie in der letzten Dezemberwoche alle notwendigen Unterlagen für eine Entscheidung erhalten hat. Daher wird nun erwartet, dass die abschließende "Dauer"-Genehmigung für die Produktion unmittelbar bevorsteht.Tesla-Gründer Elon Musk befeuert diese Gerüchte indessen einmal mehr selbst bei Twitter. Er gab bekannt, dass er im kommenden Monat, genauer gesagt Mitte Februar, nach Grünheide reisen wird.Der Termin ist ein klarer Hinweis auf den möglichen Produktionsstart, für die Serienfertigung des Model Y. Damit könnte Tesla einen wichtigen Meilenstein für die Produktion in Europa feiern. Ein paar Tage zuvor hatten Medien berichtet, dass Musk bereits Mitte Januar zur Stippvisite in Berlin erwartet wird. Der Tesla-CEO korrigierte diese Information nun selbst und erklärte stattdessen, dass er das Werk Mitte Februar besuchen wird.In der Gerüchteküche heißt es zudem, dass Tesla die ersten Model Y noch im ersten Quartal 2022 aus Grünheide ausliefern wird.