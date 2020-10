Galaxy S20: Samsung öffnet Beta-Test für Android 11 & One UI 3.0

Vor rund einem Monat hat Samsung die zunächst geschlossene Entwick­ler-Beta von Android 11 mit der neuen Samsung One UI 3.0 für die Smartphones der Samsung Galaxy S20-Serie gestartet. Jetzt öffnet man die Android 11-Betaphase für die S20-Smartphones für die Öffentlichkeit.

Start in Korea, andere Länder in Kürze

Wie Samsungs Beta-Team laut XDA-Developers kürzlich im Bereich für Nachrichten in der Samsung Members-App verkündete, soll in Kürze die Verfügbarkeit einer ersten offiziellen und vor allem öffentlichen Betaversion der Samsung One UI 3.0 auf Basis von Android 11 für das Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ und Samsung Galaxy S20 Ultra gegeben sein.Gleichzeitig kündigte man den Beginn des öffentlichen Betaprogramms für das große Software-Update an, das nicht nur die neue Version der hauseigenen Oberfläche von Samsung, sondern eben auch die neueste Ausgabe von Googles mobilem Betriebssystem Android mit sich bringt.Anfangs dürfte auch die öffentliche Android 11-Beta für die Galaxy S20-Serie wieder nur in Südkorea starten, wie es bei Samsung seit Jahren üblich ist. Schon innerhalb weniger Tage wird der Hersteller dann aber mit der Ausrollung der Beta für Nutzer aus anderen Regionen beginnen, so dass die Vorabversion wohl bald auch für S20-Besitzer aus Europa und Deutschland zur Verfügung steht.Wer die Android 11- und One UI 3.0-Beta ausprobieren möchte - die Bereitschaft zum Eingehen entsprechender Risiken vorausgesetzt - kann sich schon jetzt in der Samsung-Members dafür anmelden. Sobald die Vorabversion dann verfügbar ist, wird man in der App entsprechend informiert und erhält Zugriff auf den Download.Mit der neuen Beta führt Samsung nicht nur die diversen Neuerungen von Android 11 für seine aktuellen Flaggschiff-Smartphones ein, sondern nimmt auch einige Verbesserungen an der Samsung One UI 3.0 vor, die sich bisher allerdings vor allem auf eine optische Überarbeitung beschränken. Wann die finale Ausgabe von Android 11 für Galaxy S20-Serie erscheint, ist derzeit noch offen.