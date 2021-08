Neues Windows 10-Kompatibilitätsfix behebt Update-Probleme

Microsoft startet mit der Verteilung eines Bugfix-Updates für Windows 10 , um Probleme beim Installieren von Updates zu beheben. Dabei wurden den Betroffenen keine Updates angeboten. Adressiert werden die neueren Windows 10-Versionen 2004, 20H2 und 21H1.

Kompatibilitätsfix steht zur Verfügung

KB5005932 "Dieses Update bietet eine Kompatibilitätskorrektur für Windows Setup in Windows 10, Version 2004, 20H2 und 21H1. Mit diesem Kompatibilitätsfix kann ein in-Place-Upgrade auf Geräten ausgeführt werden, die die Installation des neuesten kumulativen Updates (LCU) nicht abschließen können."

Alle Fragen umfassend beantwortet

Wir hatten schon mehrfach darüber berichtet, dass Windows 10-Nutzer seit einigen Wochen unter Umständen keine neuen Updates erhalten. Microsoft hatte bestätigt, dass einige Geräte nach der Installation von KB5003214 vom 25. Mai 2021 und KB5003690 vom 21. Juni 2021 keine neuen Updates installieren konnten . Der Versuch schlug mit der Fehlermeldung "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING" fehl.Nun gibt es eine Lösung - Microsoft hat eine sogenannten Kompatibilitätsfix herausgegeben. Aktualisieren sollte dabei nur, wer Probleme beim Bezug von neuen Updates bemerkt ha. Beziehungswiese, wer über die Windows-Update-Funktion nicht die regulären Monats-Patches August, Juli, Juni oder Mai erhalten hat. Das neue Update wird in der Knowledge Base unter KB5005932 geführt. Es handelt sich dabei ganz ausdrücklich nicht um ein kumulatives Update. Sobald es installiert wurde, müssen also die neueren Updates im Anschluss noch angewendet werden. Microsoft nennt die Details zu dem neuen Update jetzt in einem Support-Dokument. Da heißt es:Dass das Problem nur bei Nutzern aufgetreten war, die ihre Geräte automatisch gelöscht hatten, um veraltete Ressourceneinträge zu entfernen, dürfte es vielleicht gar nicht so viele Betroffene geben. Der Fehler wurde ausgelöst, nachdem die Löschung abgeschlossen war. Die betroffenen Updates KB5003214 und KB5003690 ließen sich dann nicht deinstallieren, und man konnte keine zukünftigen LCUs (kumulative Updates) installieren. Das neue Windows 10-Update steht ab sofort über den Microsoft Update-Katalog oder die Windows Server Update Services (WSUS) zur Verfügung.