Windows 10: Neues Update löst Probleme mit Abstürzen, BSOD & Co.

Im Vorfeld des Juli-Patchday stellt Microsoft ein neues optionales Update für Windows 10 bereit, das sich zwei wesentlichen Problemen annimmt. Mit KB5003690 sollen Bluescreens und Abstürze in Spielen verhindert und das "Neuigkeiten & Interessen"-Widget scharf gestellt werden.

Lang erwartet: Windows 10-Update hilft bei Bluescreens in Spielen

Highlights des neuen Windows 10 KB5003690-Updates

Aktualisiert ein Problem bei einer kleinen Untergruppe von Benutzern, die nach der Installation von KB5000842 oder höher eine geringere Leistung als erwartet in Spielen haben.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass der japanische Eingabemethoden-Editor (IME) plötzlich nicht mehr funktioniert, während Sie tippen.

Aktualisiert ein Problem, bei dem die Anmeldung mit einer PIN fehlschlägt. Die Fehlermeldung lautet "Es ist etwas passiert und Ihre PIN ist nicht verfügbar. Klicken Sie, um Ihre PIN erneut einzurichten."

Aktualisiert ein Problem, das Sie in bestimmten Fällen aus der exklusiven Virtual Reality (VR)-App und zurück zu Windows Mixed Reality Home bringt, wenn Sie die Windows-Taste auf dem Controller drücken.

Aktualisiert ein Problem, das bei einigen Bildschirmauflösungen zu verschwommenem Text auf der Schaltfläche "Nachrichten und Interessen" in der Windows-Taskleiste führt.

Aktualisiert ein Problem mit der Grafik des Suchfelds in der Windows-Taskleiste, das auftritt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken und Nachrichten und Interessen deaktivieren. Dieses Grafikproblem ist besonders sichtbar, wenn Sie den dunklen Modus verwenden.

Aktualisiert ein Problem, das möglicherweise verhindert, dass Sie sich nach dem Start oder dem Aufwecken des Geräts aus dem Ruhezustand mit Ihrem Fingerabdruck anmelden können.

Aktualisiert ein Problem, das ein hohes Geräusch oder Quietschen in bestimmten Apps verursachen kann, wenn Sie 5.1 Dolby Digital Audio mit bestimmten Audiogeräten und Windows-Einstellungen wiedergeben.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Mit Hilfe der klassischen Windows-Update-Funktion erhalten Nutzer von Windows 10 in den Versionen 21H1, 20H2 und 2004 ab sofort Zugriff auf das kumulative Update KB5003690, welches die Redmonder als optionale Aktualisierung führen. Der Download und die Installation starten somit nicht automatisch, sondern müssen nutzerseitig angestoßen werden. Erst zum Patchday in der zweiten Juliwoche wird die Aktualisierung - bei entsprechenden Einstellungen - ohne Zutun des Nutzers aufgespielt. Eine frühzeitige Installation kann sich jedoch lohnen, vor allem für diejenigen, die mit Bluescreens (BSOD) zu kämpfen haben.Unter den Highlights des KB5003690-Updates listet Microsoft die Problemlösung für Abstürze und Stoppfehler in diversen Spielen, die seit dem Download des im März veröffentlichten Patches KB5000842 auftreten können. Vor allem Besitzer von Nvidia-Grafikkarten waren von diesen Problemen betroffen . Abseits davon führt man die Bugfixes für das "Neuigkeiten und interessante Themen"-Widget innerhalb der Taskbar aus der Insider-Preview hin in die finale Version. Probleme mit verschwommenen Texten bei "einigen Bildschirmauflösungen" sollten nach der Installation nicht mehr vorkommen.Ebenso verspricht die Aktualisierung auf die Build-Nummern 19043.­1081 (21H1), 19042.­1081 (20H2) und 19043.­1081 (2004) eine Lösung bei Problemen mit der PIN-Eingabe während der Windows 10-Anmeldung. Hier kam es oftmals dazu, dass die PIN unnötigerweise erneut eingerichtet werden musste, weil diese "nicht mehr verfügbar" war. Abschließend legt Microsoft unter anderem Hand an Fehler in Virtual-Reality-Apps (VR), der Grafik des Taskleisten-Suchfelds und an hohe Geräusche oder ein Quietschen in bestimmten Programmen, in denen Dolby Digital Audio 5.1 verwendet wird.