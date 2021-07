Windows 10: Neues Performance-Update löst FPS-Probleme in Spielen

Mit dem Windows 10-Patch KB5004296 rollt Microsoft ein optionales, kumulatives Update aus, das sich primär auf die Performance-Probleme in Spielen konzentriert und mit einer Vielzahl an Bugfixes daherkommt. Es steht ab sofort für die Versionen 21H1, 20H2 und 2004 bereit.

Highlights des Windows 10-Updates KB5004296

Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass Spieldienste bestimmte Spiele für Desktop-Benutzer öffnen.

Aktualisiert ein Problem, das die Eingabe von Text mit dem Input Method Editor (IME) verhindert. Dies kann z. B. nach dem Start auftreten, wenn Sie die Energieoptionen so eingestellt haben, dass ein Laptop durch Schließen des Deckels heruntergefahren wird.

Aktualisiert ein Problem, bei dem der Ton für die Auswahl von etwas in einem Spiel laut abgespielt wird, wenn Sie die Auslösetaste auf einem Game Controller drücken.

Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass Energiepläne und der Spielmodus wie erwartet funktionieren. Dies führt zu niedrigeren Bildraten und verminderter Leistung beim Spielen.

Aktualisiert ein Problem, bei dem nicht erkannt wird, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, nachdem Sie eine Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) hergestellt haben.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass der Druckvorgang gestoppt oder die falsche Ausgabe gedruckt wird. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie nach einem Update auf Windows 10, Version 2004 oder höher, über eine USB-Verbindung drucken.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Im Vorfeld des kommenden Patch Days im August können Windows 10-Nutzer durch die manuelle Suche nach Updates den Download und die Installation des KB5004296-Patches anstoßen, der das Betriebssystem auf die Builds 19041.1151 (2004), 19042.1151 (20H2) oder 19043.1151 (21H1) aktualisiert. Das kumulative Update ist vor allem für diejenigen interessant, die seit Monaten mit niedrigen Frameraten (FPS) und einer verminderten Leistung in Spielen zu kämpfen haben. Microsoft konnte ein Problem in den Energieplänen und dem Spielmodus ausmachen und dieses entsprechend beheben.Zu den weiteren Highlights und Verbesserungen, welche die Redmonder in aller Ausführlichkeit auf ihrer Support-Webseite auflisten, gehören unter anderem Bugfixes hinsichtlich der Nutzung von Virtual Private Networks (VPN) und fehlerhaften Druckvorgängen bei USB-Druckern. Gleichzeitig schickt Microsoft die geräteübergreifende Synchronisation der Timeline-Historie mit dem Update auf Windows 10 Build 19043.1151 in Rente. Nachdem diese Funktion bereits im letzten Jahr aus dem Microsoft Launcher für Android entfernt wurde, folgt nun die angekündigte Umsetzung unter Windows 10.Wer die Windows Update-Funktion umgehen möchte, kann den Patch KB5004296 wie üblich auch direkt aus dem Microsoft Update-Katalog herunterladen.