PrintNightmare Patch bringt Drucker-Problem mit, KIR-Update gestartet

Um die Sicherheitslücke namens "PrintNightmare" und der dazugehörigen Fehlerbehebung durch Microsoft wird es nicht ruhiger. Nachdem zunächst Experten bemängelt hatten, dass der Patch nur halbherzig wirk t, kommen nun Probleme bei den Nutzern dazu und ein weiteres Update.

Behebung ist auf dem Weg "Uns ist ein Druckproblem bekannt, das durch das Windows-Update KB5004945 vom 6. Juli verursacht wird und mehrere Druckermarken betrifft. Microsoft hat dieses Problem untersucht und plant, in den nächsten 1-2 Werktagen ein Update zu veröffentlichen, das dieses Problem behebt. Eine unmittelbare Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, das Windows-Update KB5004945 zu deinstallieren oder den betroffenen Druckertreiber zu deinstallieren und mit Administratorrechten neu zu installieren. Langfristig empfehlen wir die Verwendung des neueren Windows-Updates, das Microsoft zu veröffentlichen plant. Kunden, die Unterstützung in Bezug auf Zebra-Drucker benötigen, können sich an unser technisches Support-Team wenden."

Das geht aus verschiedenen Meldungen von Betroffenen hervor. Demnach haben einige Nutzer, nachdem sie den Windows-Notfall-Patch von Microsoft installiert haben, Probleme mit ihrem Drucker. Druckversuche schlagen fehl und es lässt sich nicht sagen, wie weitverbreitet diese Fehlermeldung ist. Microsoft hat mittlerweile aber zumindest bestätigt, dass es mit dem Patch zu Problemen kommen kann. Man räumt nun Probleme mit ausgewählten Druckern ein. Es geht dabei wohl laut den derzeitigen Erkenntnissen um Drucker der Marke Zebra.Zebra stellt Spezialdrucker für Unternehmen her, zum Beispiel zum Labeln von Versandpaketen und ähnlichem. Welche weitere Hersteller betroffen sind, ist bisher nicht bekannt, es gibt aber meldungen von betroffenen Dymo-Nutzern. Zu dem Problem heißt es jetzt von Microsoft in der Windows 10-Dokumentation Dass man nun das Windows-Update KB5004945 deinstalliert ist wohl die denkbar schlechteste Lösung, schließlich behebt das Update die PrintNightmare-Sicherheitslücke.Das dabei zitierte Update ist mittlerweile auch schon auf dem Weg. Laut Microsoft hab man das Problem mit dem Known Issue Rollback (KIR) Update behoben. Man kann dieses Update nun forcieren, in dem man den Rechner neu startet. Ansonsten ist der Patch in der Verteilung und sollte in den nächsten Stunden automatisch angeboten werden, schreibt Microsoft.