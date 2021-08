Fan erschafft Remake von The Simpsons: Hit & Run in Rekordzeit

The Simpsons: Hit & Run hat mittlerweile 18 Jahre auf dem Buckel und das sieht man dem Spiel auch an. Ein Fan wollte wissen, wie leicht man mit Hilfe der aktuellen Unreal-Engine ein Remake erschaffen kann. Und hatte eine überraschende und vor allem schnelle Antwort parat.

Lob von Original-Designer des Spiels

Das Action-Adventure hat bis heute seine Fans, besonders gut ist der PlayStation 2-, GameCube, PC- und Xbox-Titel allerdings nicht gealtert. Man sieht dem von Grand Theft Auto inspirierten Spiel einfach an, dass es bereits 2003 erschienen ist. Reuben "Reubs" Ward wollte allerdings wissen, ob und wie einfach man The Simpsons: Hit & Run mit Unreal-Engine und diversen Tricks in eine aktuelleres Gewand bringen kann.Die Antwort darauf gibt der Neuseeländer in einem Video. In dessen Titel steckt auch schon eine Antwort, denn eigenen Angaben nach hat er für dieses Vorhaben gerade einmal eine Woche gebraucht. Sein Remake, das als eine Art Selbst-Herausforderung geboren wurden, betrifft zwar "nur" die erste Mission des Spiels, doch auch das ist bereits eine mehr als beeindruckende Leistung (via Eurogamer ).Im Video erläutert Ward, wie ihm das gelang, nämlich mit Hilfe von einiger Programm-Helferlein sowie einem KI-basierten Textur-Upscaler. Ihm gelang es die Karte des Spiels in Unreal 5 zum Laufen zu bringen, ebenso wie Homer, einige NPCs, Sammelobjekte, Fahrzeuge und noch einiges mehr.Mehr als die erste Mission mit dem Titel The Cola Caper wollte Reubs fürs erste aber auch nicht umsetzen, eine komplette Neufassung konnte und wollte er nicht machen. Beifall für seine Fassung gab es von quasi höchster Stelle, denn Joe McGinn, Lead Designer des Originals, lobte die Arbeit auf YouTube per Kommentar: "Erstaunlich, was du erreicht hast! Es gibt wirklich einen Vorgeschmack darauf, wie ein modernes Remaster aussehen könnte. Beeindruckende Arbeit!"