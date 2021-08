Nach nur 10 Monaten: Google läutet Ende des Pixel 5 & Pixel 4a 5G ein

Nicht einmal ein Jahr nach ihrer Vorstellung wird die Produktion der beiden Google-Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a 5G offiziell eingestellt. Dabei wird das neue Flaggschiff Pixel 6 (Pro) erst im Oktober erwartet und das Pixel 5a nicht einmal in Deutschland verkauft.

Auslieferung des Nachfolgers noch zwei Monate entfernt

OnLeaks//Pricebaba

Google ist bekannt dafür, sich nicht nur von Services, sondern auch von der eigenen Hardware schnell zu trennen, wenn Ziele für Nutzer- und Verkaufszahlen nicht erreicht werden können oder die Einführung eines Nachfolgers kurz bevorsteht. Nachdem bereits das Pixel 4 (XL) im letzten Jahr nach nur zehn Monaten langsam aber sicher vom Markt verschwand, ereilt jetzt auch den Pixel 5- und Pixel 4a-Modellen ein ähnliches Schicksal, wie die Kollegen von The Verge in Erfahrung bringen konnten.Zwar hat der Suchmaschinenkonzern das neue Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu Teilen bereits angekündigt , die offizielle Markteinführung wird jedoch erst im Oktober erwartet. In den kommenden Wochen werden somit nur noch Restbestände des einstigen Flaggschiffs Pixel 5 angeboten, die aufgrund niedriger Kapazitäten vergleichsweise schnell erschöpft sein könnten. Parallel dazu ist der Nachfolger des Pixel 4a 5G, das neue Pixel 5a 5G , ausschließlich in den Regionen der USA und Japan verfügbar.Dem wahrscheinlich meistverkauften Google Pixel 4a ohne 5G-Funkverbindung gewährt man einen Aufschub. Die Produktion soll solange weitergeführt werden, bis die vorab eingekauften Komponenten des Mittelklasse-Modells ausgehen. Software-Updates werden die eingestellten Smartphones allerdings weiter erhalten. Für das Pixel 5, das Pixel 4a 5G und das weiterhin erhältliche Pixel 4a wird eine Update-Garantie bis Oktober 2023 versprochen. Somit erhalten die Geräte nicht nur das diesjährige Android 12 , sondern auch das für 2022 erwartete Android 13 spendiert.