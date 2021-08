Google Pixel 6: Smartphone offiziell vorgestellt, Release im Herbst

Der Suchmaschinenkonzern Google hat die neue Generation der Pixel-Reihe vorgestellt. Das zukünftige Modell soll im Herbst erscheinen und das aktuelle Flaggschiff ablösen. In den zukünftigen Geräten kommt der von Google entwickelte, KI-basierte Tensor-Chip zum Einsatz.

Smartphone mit neuem Google Tensor-SoC

Google

Google hat in seinem Blog einen Ausblick auf das Pixel 6 (Pro) gegeben. Nachdem vor kurzem einige Leaks zu den neuen Modellen aufgetaucht sind, wurde das Redesign jetzt bestätigt. Das Smartphone besitzt eine matte Aluminium-Oberfläche und setzt beim Pro-Modell zusätzlich auf einen polierten Aluminium-Rahmen. Das Kamera-Modul auf der Rück­sei­te wurde komplett erneuert. Da die Sensoren für eine quadratische Anordnung zu groß sind, wurden die Linsen zusammen mit einem LED-Blitz in einer Kameraleiste untergebracht.Das 6,4 Zoll große Display des Pixel 6 soll mit FHD+ auflösen und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz besitzen. Der Bildschirm des Pro-Modells ist 6,7 Zoll groß, löst mit QHD+ auf und zeigt 120 Bilder pro Sekunde an. Der in­te­grier­te Tensor-Chip ist auf KI sowie maschinelles Lernen ausgelegt und arbeitet mit dem Sicherheits-Chip Titan M2 zusammen. Weitere Spezifikationen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Sowohl das Google Pixel 6 als auch die Pro-Version soll es jeweils in drei vers­chie­de­nen Farbvarianten geben.Selbstverständlich wird auf dem Pixel 6 (Pro) die aktuellste Version des Google-Be­triebs­sys­tems, Android 12, ausgeführt. Da einige Funktionen mit Machine Learning arbeiten sollen, ist der eingebaute Tensor-Chip besonders gut für das neue Smartphone geeignet. Außerdem verfügt Android 12 über das "Material You" genannte Redesign. Hiermit können die Nutzer von einem einheitlichen Look und zahlreichen überarbeiteten Animationen profitieren.Mit welchen Preisen das neue Google-Flaggschiff zu Buche schlägt, ist unklar. Die zu­künf­ti­gen Modelle sollen ab Oktober ausgeliefert werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Vorher dürfte Google das Pixel 6 (Pro) genauer präsentieren und weitere Details nennen.