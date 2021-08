Google: Alle Play Store-Kunden sind gleich - einige aber gleicher

In der vergangenen Zeit sind die großen App-Store-Anbieter immer stärker in den Fokus von Wettbewerbsbehörden geraten, dabei geht es in der Regel um den De-facto-Zwang, dort präsent sein zu müssen, sowie den Umsatzanteil, der einbehalten wird. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Sonderbehandlung für Netflix