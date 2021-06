Google Pixel Buds A-Series: Neuer AirPods-Konkurrent für 99 Euro

Für 99 Euro versucht Google mit der Pixel Buds A-Series nicht nur einen "satten Sound zum attraktiven Preis" zu etablieren, sondern auch den beliebten Apple AirPods den Thron der Truly-Wireless-Kopfhörer streitig zu machen. Dabei stehen die Ohrstöpsel ihrem Vorgänger in nichts nach.

Optimierte Treiber mit Google Assistant und fünf Stunden Akkulaufzeit

Google

Ähnlich den Google-Smartphones folgt die neue A-Series auf die im letzten Jahr aktualisierten Pixel Buds . Optisch bleibt der US-amerikanische Hersteller dem Design der kabellosen Kopfhörer treu, setzt mit den Varianten in Clearly White und Green Olive jedoch auf ein simpleres Farbschema. Vom Stabilisierungsbogen für einen besseren Halt im Ohr über die berührungsempfindlichen Touch-Oberflächen bis hin zum Ladecase wirkt die Pixel Buds A-Series ihrem Vorgänger wie aus dem Gesicht geschnitten. Das gilt scheinbar auch für die Ausstattung der schweiß- und wasserbeständigen Truly-Wireless-Headphones.Die neuen Kopfhörer bieten eigens entwickelte dynamische 12-mm-Lautsprechertreiber, mit denen Google einen vollen, klaren sowie natürlichen Klang verspricht und zusätzlich eine Bassverstärkung unterbringt. Eine Abdichtung des Ohrs in Form des In-Ear-Designs spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit Hilfe eines Umgebungsgeräuschkanals reduziert die Pixel Buds A-Series gleichzeitig den Druck im Ohr. Das Gefühl eines verstopften Gehörgangs will der Hersteller somit verhindern. Eine aktive Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) bieten die neuen Pixel-Kopfhörer allerdings nicht.Als ANC-Alternative schirmt die Pixel Buds A-Series passiv durch seine Ohrstöpsel ab. Außerdem wird die Lautstärke auf Wunsch automatisch erhöht oder gesenkt, basierend auf der durch Mikrofone gemessenen Umgebungslautstärke. Google gibt für seine neuen Wireless-Kopfhörer eine Wiedergabezeit von bis zu fünf Stunden an. Das mitgelieferte USB-C-Ladecase erhöht die mögliche Gesamtlaufzeit mit einer Akkuladung auf maximal 24 Stunden. Innerhalb von 15 Minuten soll zudem genug Strom für weitere drei Stunden der Musikwiedergabe zur Verfügung stehen.Die Pixel Buds A-Series wird im Google Store zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99 Euro verkauft. Bisher können sich Interessenten hier allerdings nur in eine Warteliste eintragen. Der nahezu baugleiche Vorgänger schlägt hingegen bei Google noch immer mit 199 Euro zu Buche.