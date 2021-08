Diablo 2 Resurrected Open Beta: Gratis für jeden, alle Infos im Überblick

Alle, die Lust haben, sich von der Wiederauferstehung von Diablo 2 unter dem Namenszusatz Resurrected selbst ein Bild zu machen, können kostenlos an der Open-Beta teilnehmen. Die kommt für PC, Playstation, Xbox. Wir liefern euch alle Infos zu Startzeiten, Preloads & Co.

Blizzard legt mal wieder einen seiner absoluten Klassiker neu auf

Die ersten beiden Akte mit bis zu 8 Spielern, nicht alle Klassen

Blizzard

Spiele neu aufzulegen ist für Blizzard aktuell einer der wenigen Erfolgsgaranten. Diablo 2 gehört zu den echten Kult-Klassikern des Unternehmens und wird als Diablo 2 Resurrected mit frischer Grafik, neuen Zwischensequenzen und anderen Verbesserungen wiederbelebt. Nachdem sich Vorbesteller in der letzten Woche bei einem geschlossenen Spieletest einen ersten Eindruck vom generalüberholten Abenteuer in der Welt von Sanktuario machen konnten, öffnet Blizzard an diesem Wochenende die Höllenpforten für jedermann zur Open Beta Die Server werden dabei Morgen, den 20.08.2021 um 19 Uhr deutscher Zeit scharf geschaltet - ein problemfreier Ablauf natürlich vorausgesetzt. Dann haben interessierte bis zum 23.08.2021, ebenfalls bis 19 Uhr Zeit, die Neuauflage des ikonische Hack and Slay von 2001 vor dem offiziellen Start am 23. September schon mal etwas zu beharken. Unterstützt werden dabei PC, Xbox One Xbox Series X und S sowie die Sony-Konsolen Playstation 4 und 5. Xbox Live Gold wird nicht benötigt, PlayStation Plus dagegen schon. Auf der Nintendo Switch ist zwar eine Veröffentlichung geplant, beim Spieletest bleibt die Konsole aber außen vor.Eine unbegrezten Zugang darf man von der offenen Beta aber nicht erwarten. Blizzard beschränkt den offen Spieltest auf "Akt I: Das Verborgene Auge" und "Akt II: Das Geheimnis der Vizjerei". Darüber hinaus stehen hier nur fünf der sieben geplanten Klassen zur Verfügung, Amazone und Totenbeschwörer werden erst zum offiziellen Start nachgereicht. In einem Spiel können dabei bis zu 8 Charaktere über alle unterstützen Plattformen hinweg teilnehmen. Der Preload für alle Plattformen ist seit dem 17. August verfügbar.