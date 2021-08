1 GBit/s für 40 Euro: Neuer Glasfaseranbieter startet in Deutschland

Nach ersten Pilotprojekten kündigt das dänische Unternehmen Globalconnect den Start seines Glasfaser-Angebots für Deutschland an. Vorerst beschränkt man sich auf Anschlüsse im Norden, in den kommenden Jahren will man durch eigenen Ausbau 400.000 Haushalte erreichen.

Mehr Konkurrenz auf dem Glasfaser-Markt

Große Ziele

Der Glasfaser-Markt in Deutschland kann Konkurrenz gut gebrauchen, und die kommt jetzt aus Nordeuropa. Unter der Marke HomeNet startet Globalconnect sein Angebot für Gigabit-Anschlüsse zunächst in den Städten Hamburg, Lübeck und Kiel. Christian Breidenbach-Kaack, Country Manager Deutschland von Globalconnect, sagte Golem auf Anfrage, dass die genaue Zahl der verfügbaren Anschlüsse hier aber noch nicht feststeht: "Dies hängt derzeit von den Baugenehmigungen ab, die uns derweil noch fehlen." Für Hamburg sei ein Anschluss erster Kunden für Oktober 2021 geplant. Das Unternehmen setzt dabei auf reine FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home), will Glasfaser also immer bis in die Häuser verlegen.Zum Einstieg haben Privatkunden dabei die Wahl zwischen zwei Tarifoptionen, die sich lediglich in der Laufzeit unterscheiden. HomeNet 1.000 - 24 M kostet bei einer Laufzeit von zwei Jahren 40 Euro pro Monat, will man sich nur für 12 Monate binden, berechnet der Anbieter deutlich mehr: 60 Euro pro Monat. Globalconnect gibt für beide Tarife eine maximale Download-Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s und 500 Mbit/s im Upload an, "normalerweise" liegen 800 Mbit/s beziehungsweise 160 Mbit/s an. Leistungen wie Telefonie und TV werden nur als kostenpflichtig zubuchbare Option angeboten, hier fehlen aber noch Preisangaben.Gegenüber Golem betont der Unternehmensmanager Breidenbach-Kaack, dass man in den kommenden Jahren ambitionierte Ausbaupläne in Deutschland verfolgt: "Wir werden für die Erschließung neues Netz aufbauen und so reines Glasfasernetz bis in jede Wohneinheit verlegen." So sollen in den nächsten vier Jahren rund 400.000 Haushalte an das Netz von HomeNet Anschluss finden.