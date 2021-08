Unpacked 2021: Samsung verdirbt sich selbst per Leak die Überraschung

Heute Nachmittag wird der koreanische Hersteller Samsung wieder einmal ein Unpacked-Event abhalten, dort wird er seine neuesten Geräte vorstellen. Überraschungen wird es aber keine geben, denn zahlreiche Leaks - vor allem von uns - haben Samsung diesen Spaß verdorben.

Samsung-Leak des Unpacked-Events mit Galaxy Z Fold 3 und Co.

Samsung-eigener Video-Leak

Zweifel daran, dass die Informationen aus dem Vorfeld stimmen, gab es zwar ohnehin keine, Samsung hat die vorgestellten Geräte - allen voran das Galaxy Z Flip 3 , das Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Watch 4 (Classic) - nun aber noch einmal selbst bestätigt.Denn ein Leaker namens @chunvn8888 alias Chun hat auf Twitter mehrere interne Videos veröffentlicht (via MSPU ), in denen die kanadische Vertretung von Samsung die Vorzüge der neuen Falt-Smartphones sowie Smartwatch-Modelle vorstellt und anpreist.Ein Mitarbeiter von Samsung Canada erläutert in den insgesamt sechs gut zwei Minuten langen Clips die wichtigsten Produkte, die für das Unpacked-Event geplant sind. Damit sollen sich Handelspartner und auch eigene Mitarbeiter auf die neue Hardware vorbereiten und sich ein erstes Bild davon machen können.Woher die Videos genau stammen bzw. wie sie in die Hände des Leakers gelangt sind, ist natürlich nicht bekannt, man bekommt darüber auch erste Bewegtbilder der neuen Produkte des koreanischen Hersteller. Wir haben die sechs Clips zusammengeschnitten, allerdings ist die Qualität alles andere als berauschend.Wer einen deutlich besseren Blick auf die neuen Samsung-Produkte werfen will und auch hochaufgelöste Bilder sehen möchte, dem seien die jüngsten WinFuture-Leaks empfohlen. Denn wir haben bereits in den vergangenen Tagen alle relevanten Geräte mitsamt allen technischen Details veröffentlicht, also Galaxy Z Flip 3 Galaxy Watch 4 (Classic) und auch Samsungs neue True Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds 2