Samsung Galaxy Watch 4 (Classic): Alle Infos zur Smartwatch vorab

Mit der Galaxy Watch 4 und einer Classic-Version wird Samsung am 11. August die nächste Generation seiner Smartwatches mit neuem Google Wear OS vorstellen. Vorab zeigen wir euch exklusiv die ausführlichen technischen Spezifikationen der neuen Wearable-Modelle.

Verschiedene Größen und die Wahl der Materialien

Fokus liegt auch bei Samsung auf den Health-Features

Technische Daten der Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) Modell Galaxy Watch 4 40/42 mm Galaxy Watch 4 44/46 mm Display 1,19 Zoll 1,36 Zoll Auflösung 450 x 450 Pixel, SuperAMOLED, Gorilla Glass DX Betriebssystem Google Android Wear OS + One UI Watch 3.5 CPU Samsung Exynos W920 Speicher 1,5 GB RAM, 16 GB Kapazität Verbindungen WLAN 2,4 + 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 4G LTE optional Benachrichtigungen Anrufe, SMS, E-Mail, soziale Netzwerke, Samsung Pay, Google Pay Besonderheiten Herzfrequenz-/Pulsmesser, SpO2-Sensor, Schlafmonitor, MIL-STD-810G, 5 ATM, IP68, Fitness-Tracking, drehbare Lünette (Classic) Akku 247 mAh 361 mAh Maße 41,5 x 41,5 x 11,2 mm 45,5 x 45,5 x 11 mm Gewicht - 110 g

Das ganz im Sinne neuer Foldable-Smartphones stehende Unpacked Event nutzt der südkoreanische Hersteller in der nächste Woche auch, um die Enthüllung längst durchgesickerter Smartwatches zu feiern, deren Ausstattung uns jetzt durch offizielles PR- und Marketing-Material bestätigt wurde. Technisch sind kaum Unterschiede zwischen den Varianten der Samsung Galaxy Watch 4 und der Galaxy Watch 4 Classic festzustellen. Letztere bleibt allerdings einem altbekannten Design des Herstellers treu und verfügt über eine zusätzliche drehbare Lünette für eine vereinfachte Bedienung.Ebenso geht man mit verschiedenen Größen der Watch 4 (40/44 mm) sowie Watch 4 Classic (42/46 mm) und unterschiedlichen Materialien aus Aluminium und Edelstahl an den Start, welche am Ende die Preisunterschiede ausmachen werden. Doch werfen wir einen Blick auf die technischen Daten, die vor allem in der 46-mm-Variante der Galaxy Watch 4 Classic als Spitzenmodell ihren Höhepunkt finden. Hier setzt Samsung auf ein rundes 1,36-Zoll-Display mit AMOLED-Technik, eine Auflösung von 450 x 450 Pixeln und einen Schutz durch Cornings Gorilla Glass DX. Gleiches dürfte für die 44mm-Version der normalen Galaxy Watch4 gelten, wobei die jeweils kompakteren Modelle mit einem 1,19-Zoll-Display auftreten.Weiterhin sind 1,5 GB Arbeitsspeicher und ein interner 16 GB Flash-Speicher nebst dem Wearable-Chip Exynos W920 verbaut. Die Smartwatch ist bis zu 5 ATM wasserdicht, verfügt über eine IP68-Zertifizierung und erfüllt den Militärstandard MID STD 810 G. Gefunkt wird über Bluetooth 5.0, WLAN, NFC und optional via 4G LTE. GPS, Glonass und Co. sind ebenso an Bord wie eine 361-mAh-Batterie und das neue Android Wear OS mit One UI Watch 3.5 als angepasste Benutzeroberfläche. Die Akkulaufzeit wird von diversen Quellen mit bis zu sieben Tagen angegeben.Für den Fitness-Tracker-Aspekt setzt Samsung abschließend auf diverse Sensoren zur Messung der Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts und ein Elektrokardiogramm (EKG). Für die Gesundheitsüberwachung bietet man zudem Sleep-Tracking, eine Sturzerkennung, Prognosen und Aufzeichnungen für den Menstruationszyklus und das Tracken von über 40 Sportaktivitäten, von denen eine Handvoll bei der Ausführung automatisch erkannt werden sollen. Weitere Details könnt ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Zu beachten ist, dass sich kleinere Varianten der Galaxy Watch unter anderem in der Größe des Displays und der Batteriekapazität (z.B. 40/42-mm-Modell = 247 mAh) vom Flaggschiff unterscheiden werden.