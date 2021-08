Samsung Exynos W920: Neuer Chip zum Kampf gegen die Apple Watch

Mit der Galaxy Watch 4 (Classic) feiert Samsung am 11. August nicht nur das Comeback des Android Wear OS, sondern setzt parallel dazu auf einen neuen Exynos W920-Chip. Vorab des Unpacked-Events bestätigt der Hersteller jetzt die ersten Details zum optimierten Smartwatch-SoC

Mehr Leistung, längere Akkulaufzeiten und schlankere Smartwatches

Save the Date: Am 11. August findet das große Samsung Unpacked-Event statt. Registriert euch schon jetzt bei Saturn und sichert euch beim Kauf der neuen Smartphones eine kostenloses Wireless-Charger im Wert von über 50 Euro. Zur Aktionsseite! Am 11. August findet das große Samsung Unpacked-Event statt. Registriert euch schon jetzt bei Saturn und sichert euch beim Kauf der neuen Smartphones eine kostenloses Wireless-Charger im Wert von über 50 Euro.

Samsung

Spätestens seit der exklusiven Veröffentlichung der Galaxy Watch 4-Spezifikationen vor wenigen Tagen ist klar, Samsung wird in seiner neuen Wearable-Generation auf den Exynos W920-Chip setzen. Den Leakern kommt das südkoreanische Unternehmen nun einmal mehr zuvor, indem man das System-on-a-Chip (SoC) nicht nur bestätigt , sondern direkt die passenden technischen Details mitliefert. Im Mittelpunkt steht der Fakt, dass es sich hierbei um den "ersten Chip seiner Art" handeln soll, der in einem erweiterten 5nm-Verfahren produziert wird und den mittlerweile in die Jahre gekommenen 4G LTE Cat.4-Standard unterstützt.Technisch wird der Samsung Exynos W920 über zwei Cortex A55-Kerne und einen ARM Mali G68-Grafikprozessor verfügen. Zwar werden vorab keine genauen Taktraten veröffentlicht, der Hersteller spricht jedoch von einer um 20 Prozent verbesserten CPU-Leistung und einer zehnmal höheren Grafikleistung im Vergleich zu seinem Vorgänger Exynos 9110. In der Praxis sieht Samsung dank seiner Optimierung einen schnelleren Start von Anwendungen und eine "ansprechende grafische 3D-Benutzeroberfläche (GUI) auf dem qHD-Display (960 x 540 Pixel) des Geräts."Um welches Gerät es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Laut den uns vorliegenden Informationen wird die Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) maximal mit einer Auflösung von 450 x 450 Pixeln arbeiten. Abseits davon spricht der Hersteller über den besonders kompakten Aufbau des Exynos W920 samt LPDDR4-Arbeitsspeicher und eMMC-Speicher, der es ermöglicht, größere Batterien in Wearables zu verbauen oder ein schlankeres Design anzubieten. Unterstützt wird die Akkulaufzeit von einem Cortex M55-Chip, der vorrangig für das Always-On-Display (AOD) zuständig ist und den Stromverbrauch senken soll.