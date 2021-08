Irrer neuer Rekord: Zwei Millionen Dollar für ein Super Mario Bros-Spiel

Mit einer recht verrückten Idee hat ein Portal zunächst Anteile an Sammlerstücken angeboten und diese dann zu Höchstpreisen verkauft. Das klappt mit satten Gewinn für die Anteilseigner - in diesem Fall ging ein Exemplar von Super Mario Bros. für zwei Millionen Dollar weg.

Eingekauft für 140.000 Dollar

Das berichtet die New York Times . Höchstpreise für original verpackte Videospiele aus den 1980ern sind dabei nichts Ungewöhnliches. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder von Auktionen derartiger Angebote berichtet, bei denen Sammler tief in die Tasche gegriffen hatten. Doch der jüngste Verkauf des Super Mario Bros.-Spiels übertrifft die bisherigen Verkaufsrekorde bei Weitem.Ein Super Mario Bros.-Spiel aus dem Jahr 1985 wurde nun für zwei Millionen Dollar verkauft. Das ist der höchste je gezahlte Preis für ein Videospiel und bringt dem Verkäufer, der Website Rally RD , viel Aufmerksamkeit. Das Exemplar war noch werksseitig versiegelt und wurde von Experten als echt und von bester Qualität eingestuft. Zudem gehörte das Spiel zu einer schon damals limitierten und damit seltenen Auflage.Dabei ist es wichtig zu wissen, wie dieser verrückte Preis von zwei Millionen Dollar überhaupt zustande kam. Das Onlineportal Rally kauft und verkauft diverse Sammlerstücke und macht das vor allem über Smartphone-Apps. Dabei können die Rally-Nutzer bei jedem Stück Anteile erwerben, die direkt für den Kauf genutzt werden. Ein Beispiel: 100 Nutzer geben insgesamt 8.000 Dollar, um eine rare Baseball-Karte zu kaufen. Jeder hat einen Anteil. Wird die Sammlerkarte dann später für 40.000 Dollar verkauft, haben die Nutzer ihren Anteil verfünffacht - wer mit einem Einsatz von 100 Dollar dabei war, bekommt 500 Dollar.Es gibt dabei noch eine Besonderheit: Rally entscheidet nicht allein, zu welchem Preis ein Angebot schließlich verkauft wird. Die Nutzer haben ein Abstimmrecht und entscheiden so mit, wann ein Artikel zu welchem Preis wieder verkauft wird.Laut der New York Times hatte Rally dabei vor etwas über einem Jahr das Super Mario-Spiel zum Preis von 140.000 Dollar angekauft und seither auf einen Gewinn spekuliert. Einige Angebote wurden zuvor schon abgelehnt, bevor nun der Verkauf zustande kam. Das System wurde schon viel kritisiert, hat sich aber jetzt bei dem Super Mario-Spiel für die Anteilseigner bezahlt gemacht.