Zelda, Mario & Co.: Nintendo zeigt seine Switch-Highlights für 2021

Nintendo präsentierte in seinem großen Direct-Livestream mehr als 20 neue Spiele, die in den nächsten Wochen und Monaten für die Nintendo Switch erscheinen werden. Zu den Highlights zählen unter anderem Mario Golf, Splatoon 3 und ein HD-Remake von Zelda: Skyward Sword.

Zelda-Remake, Splatoon-Überraschung und Multi-Plattform-Highlights

Nintendo Direct 2021 Ankündigungen & Release-Termine

Animal Crossing + Super Mario Bros. (25. Februar)

Apex Legends (9. März)

Capcom Arcade Stadium (Ab sofort)

DC Super Hero Girls: Teen Power (4. Juni)

Fall Guys (Sommer)

Famicom Detective Club (14. Mai)

Ghosts and Goblins Resurected (25. Februar)

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung-DLC (Ab sofort)

Legend of Mana (24. Juni)

Mario Gold: Super Rush (25. Juni)

Miitopia (1. Mai)

NeonWhite (Winter)

Ninja Gaiden Master Collection (10. Juni)

No More Heroes 3 (27. August)

Outer Wilds (Sommer)

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville (19. März)

Project Triangle Strategy (2022)

SaGA Frontier (15. April)

Samurai Warriors 5 (Sommer)

Splatoon 3 (2022)

Star Wars Hunters (2021)

Stubbs (16. März)

Tales from the Borderlands (24. März)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (16. Juli)

World's End Club (28. Mai)

Nach diversen Direct-Mini-Veranstaltungen der letzten Monate widmete sich der japanische Entwickler in einem 50-minütigen Livestream vorrangig den Switch-Titeln, die man bereits im ersten Halbjahr 2021 für die beliebte Hybrid-Konsole auf den Markt bringen wird. Unter an­de­rem wird mit Mario Golf: Super Rush am 25. Juni ein neues Sportspiel veröffentlicht, das neben einem Story- auch mit einem Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler aufwartet. Ebenso bestätigte Nintendo ein Crossover von Super Smash Bros. Ultimate und Xenoblade Chronicles 2, sodass in der Arena bald neue Charaktere (Pyra & Mythra) zu finden sind.Zelda-Fans können sich zudem auf ein HD-Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword freuen. Das Spiel erschien bereits im Jahr 2011 für die Nintendo Wii und kehrt ab 16. Juli auf der Nintendo Switch ein. Neue Nachrichten zum lang erwarteten Breath of the Wild 2 wurden während der Direct-Keynote nicht veröffentlicht. Dafür gab es erste Szenen aus dem neuen, farbenfrohen Tinten-Shooter Splatoon 3 zu sehen, der ebenso wie das Taktik-RPG Project Triangle Strategy (Arbeitstitel) im nächsten Jahr erscheinen soll.Deutlich früher erhalten Switch-Besitzer Zugriff auf das seit zwei Jahren für Xbox One , PS4 und PC erhältliche Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville (19. März) und einem Crossover zwischen Animal Crossing: New Horizons und Super Mario Bros. (25. Februar). Zeitnah werden zudem beliebte Cross-Plattform-Spiele wie Fall Guys, Outer Wilds und Apex Legends zum Kauf und Download bereitstehen. Eine Übersicht der Neuvorstellungen liefert euch die nachfolgende Release-Liste.