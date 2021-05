Mario Kart 8 Deluxe: Erstes Update seit zwei Jahren jetzt verfügbar

Nach einem großen Update für Super Mario Party spendiert Nintendo auch dem Switch-Bestseller Mario Kart 8 Deluxe einen weiteren Patch. Die Verbesserungen der ersten Aktualisierung nach mehr als zwei Jahren fallen zur Enttäuschung der Spieler jedoch geringer aus als erwartet.

Mini-Update als Anzeichen für neue DLCs?

Es wurde ein Problem behoben, durch das Turnierpunkte zurückgesetzt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Spielverlauf mit Freunden zurückgesetzt wurde

Nintendo

Vor sieben Jahren für die Wii U erschienen und als Mario Kart 8 Deluxe 2017 für die Nintendo Switch neu aufgelegt, feiert der Fun-Racer weiterhin große Erfolge. Noch im April führte das Rennspiel der Japaner die Verkaufscharts für PC- und Konsolenspiele an, gefolgt von den Switch-Titeln Super Mario 3D World, New Pokémon Snap , Ring Fit Adventure und Animal Crossing: New Horizons. Dass nach über zwei Jahren ein neues Mario-Kart-Update ansteht, ließ die Fans des Nintendo-Bestsellers aufhorchen.Während die Entwickler erst im letzten Monat Super Mario Party mit einem echten Online-Multiplayer neues Leben eingehaucht haben, zeigt sich die Aktualisierung von Mario Kart 8 Deluxe als vergleichsweise kleiner Patch mit diversen Hotfixes. Die jetzt verfügbare Version 1.7.2 brachte folgende Änderungen ins Spiel.Neue Strecken, Modi oder Charaktere schaltet das Update somit nicht frei. Dennoch steigern die Bugfixes die Hoffnung der Fans auf zukünftige DLCs. Die letzten Zusatzinhalte mit Charakter- und Kart-Adaptionen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW) erschienen im Juli 2018. Zuvor hatte bereits die Wii U-Version des Spiels diverse Updates mit Crossover-Inhalten aus den Animal Crossing- und Zelda-Universen sowie einer Mercedes-Benz-Promotion erhalten. Mit über 35,3 Millionen verkauften Einheiten gilt Mario Kart 8 Deluxe derzeit als meistverkauftes Switch-Spiel aller Zeiten.