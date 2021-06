Super Mario Bros.-Film: Fans restaurieren 20 Minuten gelöschter Szenen

Mit der Verfilmung von Super Mario Bros. hat alles begonnen. Und damit meinen wir nicht die "Erfolgsgeschichte" der Videospielfilme. Mittlerweile kann man aber von "so schlecht, dass es fast schon gut ist" sprechen und davon gibt es nun rund 20 Minuten mehr.

Fund auf VHS-Kassette

Buena Vista Pictures

Im Jahr 1993 beginnt die Ära der Videospielverfilmungen. So etwas ist in der Regel schwer zu datieren, im Fall des Gaming ist der erste Film aber klar eingrenzbar: Super Mario Bros. Der auf der Erfolgsreihe von Nintendo basierende Film mit Bob Hoskins als Mario sowie John Leguizamo als Luigi und Dennis Hopper als King Koopa ist die erste eines an Katastrophen alles anderen als armen Genres.Die Verfilmung von Super Mario Bros. hat die Latte besonders niedrig gesetzt und diese wurden seither auch selten übersprungen. Auf IMDb hat der Streifen gerade einmal 4,1 Sterne (von zehn möglichen). Eurogamer spricht hier von einem "legendären Film", meint damit aber wohl vor allem legendär schlecht.Jedenfalls ist zu Super Mario Bros. 2019 eine Version aufgetaucht, die rund 20 Minuten länger ist als das 104 Minuten lange Original. Allerdings war diese Fassung in einem sehr schlechten Zustand, da sie sich auf einer uralten VHS-Kassette befand. Diese 125 Minuten lange Version war ein Rohschnitt des später im Kino gezeigten Streifens und Fans haben diese nun restauriert und über das Internet Archive veröffentlicht.Bei den herausgeschnittenen Szenen geht es um die Scapellis, die der Mafia nahestehenden Klempner-Konkurrenz der Mario-Brüder. Eine andere zeigt Koopa beim Ermorden eines Technikers, indem er ihn in Schleim verwandelt.Hauptverantwortlich für die "The Morton-Jankel Cut" genannte Version ist der Regisseur und Filmrestaurator Garrett Gilchris. Dieser hat u. a. mit spezieller Software gearbeitet, in einigen Fällen wurde aber Frame für Frame mit Photoshop gesäubert. Das Ergebnis ist zwar ein nach wie vor unterirdisch schlechter Film, der Platz in der Filmgeschichte ist Super Mario Bros. aber trotzdem sicher.