Chris Pratt hat Verständnis für Fans, die seine Mario-Stimme hassen

In rund einer Woche kommt der Super Mario Bros.-Film in die Kinos und das ist für viele ein Grund zur Freude. Denn es gibt wohl keine Videospielfigur, die bekannter ist. Dabei ist nicht nur seine Optik unverkennbar, sondern auch die Stimme - und die sorgt im neuen Film für Diskussionen.

"Leidenschaftliche Fangemeinde"

Zusammenfassung Super Mario Bros.-Film kommt in Kinos

Chris Pratt als Mario: sein italienischer Akzent für Diskussionen

Nintendo und Universal wollten einen prominenteren Namen rekrutieren

Kritik, Ablehnung und Hass auf Pratt als Mario

Pratt selbst versteht die Kritik und hat Verständnis

Für ihn steht Super Mario für sich allein

Man muss vermutlich nicht einmal Nintendo- oder Videospielkenner sein, um angesichts der Namen Mario und Luigi schlussfolgern zu können, woher die beiden Klempner stammen. Das spiegelt sich auch in der Stimme des Protagonisten wider, denn Super Marios italienischer Akzent ist für ihn so typisch wie sein Schnauzer.Doch genau diesen Akzent interpretiert Schauspieler Chris Pratt in der Originalversion eher eigenwillig, denn das Italienische ("It's-a-meeee, Mario") ist bei ihm kaum zu hören. Viele haben sich gewünscht, dass Charles Martinet die Rolle übernimmt, dieser leiht in den Spielen Mario (und auch Luigi) seine Stimme.Für den Film wollten Nintendo und das Hollywood-Studio Universal aber offenbar einen prominenteren Namen rekrutieren und die Wahl fiel auf den Popkultur-erfahrenen Pratt. Dieser hat schließlich im Filmen wie Guardians of the Galaxy, Jurassic World und noch einigen anderen mehr mitgespielt. Doch seit der Bekanntgabe, dass dieser Mario spielt, hagelt es Kritik, Ablehnung und teilweise auch blanken Hass.Und dafür hat sogar Pratt selbst ein gewisses Verständnis, wie er im Interview mit der Gizmodo-Seite io9 verriet: "Oh, ich verstehe (die Kritik und die Verwirrung) vollkommen. Es gibt eine leidenschaftliche Fangemeinde und ich bin einer der Fans. I get it. Zum Großteil wollen die Leute nicht, dass so etwas vermasselt wird."Pratt wurde auch auf den Umstand angesprochen, dass er Teil von so vielen populären Franchises ist und ob sich Super Mario anders anfühlt. "Nun, ich meine, es steht für sich allein und in seiner Reichweite, denke ich", sagt Pratt. Er meint, dass er den Film fünf oder sechs Mal als Kind gesehen habe, aber das ist kein Vergleich zu Super Mario: "Ich habe dieses Spiel Hunderte von Stunden lang gespielt. Wahrscheinlich habe ich vielleicht 1000 Stunden meiner Kindheit damit verbracht. Das Geräusch, wenn ich eine Münze treffe, eine Blume fange, den Soundtrack höre, jedes kleine Detail des Films - als Kind war ich wie hypnotisiert davon."