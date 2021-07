Gosund: Amazon schmeißt nächsten Zubehör-Riesen aus dem Sortiment

Amazon arbeitet recht stetig an der Bekämpfung von irreführenden Bewertungen im Marketplace. Dabei gibt es jetzt immer mehr Rauswürfe - wie es aussieht, hat es nun den beliebten Zubehörhersteller Gosund getroffen.

Es geht eigentlich immer um den gleichen Vorwurf: Anbieter versuchen sich über diverse Maßnahmen gut Bewertungen zu sichern. Einige dieser Maßnahmen sind aber laut den Amazon-Richtlinien für Anbieter verboten, dazu gehört das direkte Einkaufen von Bewertungen und auch das Anbieten von Vergünstigungen, wenn eine positive Bewertung abgegeben wird. Was Amazon dabei mit Händlern macht, die gegen diese Richtlinie verstoßen, wird von dem Konzern selten öffentlich kommuniziert - wie jetzt im Fall des chinesischen Zubehör-Anbieters Gosund.Gosund ist plötzlich aus dem Amazon-Angebot verschwunden. Alle Produkte wurden entfernt, die Shop-Seite des Unternehmens gibt es noch , aber sie ist leer und ohne einen einzigen Artikel. Laut Caschys Weblog legen ähnliche Fälle aus den vergangene Wochen nah, dass Amazon den Hersteller rausgeschmissen hat. Wir hatten darüber berichtet, dass unter anderem die Marken Aukey, Mpow, Ravpower, Taotronics und Vava aus dem Angebot verschwunden waren . Bei Aukey und Mpow hatte Amazon auch bestätigt, dass sie aufgrund von Verletzungen der Richtlinien nicht mehr über den Onlineriesen verkaufen dürfen. Es soll dabei ganz konkret darum gehen, dass sich die Firmen mit Gutscheinen und Gratis-Artikel gute Bewertungen erkauft haben.Der Verdacht steht nun im Raum, dass es nun auch Gosund so ergangen ist. Wie viele kleinere und nicht so bekannte Marken ebenfalls betroffen sind, ist nicht bekannt. Dass ständig Anbieter - auch aus diversen anderen Gründen - rausgeworfen werden, ist aber kein Geheimnis und zeigt, wie mächtig Amazon ist.