Neue Seidenstraße: Waren aus China kommen direkt per Zug zu uns

Die letzten Monate zeigten auf verschiedene Weise, dass der Warenverkehr über die Weltmeere recht anfällig sein kann. Für Produkte aus China gibt es nun aber eine neue Alternative: Nun ist ein Güterzug von dort direkt bis Wilhelmshaven gefahren.

10.000 km durch Asien und Europa

China arbeitet bereits seit einigen Jahren an einem Projekt, das als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird. Es handelt sich um ein riesiges Investitions-Programm, mit dem das Land Verkehrsinfrastruktur in zahlreichen Staaten finanziert. Das Ziel besteht natürlich darin, optimale Bedingungen für die eigene Exportwirtschaft zu schaffen.Einen Bestandteil dessen kann man nun als fertiggestellt betrachten: Von China aus können Güterzüge direkt bis nach Mitteleuropa rollen. So kam dieser Tage in Wilhelmshaven ein Container-Transport an, der in der ostchinesischen Stadt Hefei losgefahren war. Die Strecke führte von China über Kasachstan, Russland, Belarus und Polen.Für die über 10.000 Kilometer benötigte der Transport 18 Tage, das ist immerhin doppelt so schnell wie das klassische Container-Schiff. Allerdings kann der Zug auch "nur" hundert Container mit einem Mal transportieren, während die größten Handelsschiffe auf immerhin 23.000 Stück kommen. Solche Giganten können allerdings auch mal enorme Probleme verursachen, wie sich zeigte, als einer von ihnen im Suez-Kanal stecken blieb.Wilhelmshaven ist keineswegs der einzige Ort in Deutschland, wo Züge aus China ankommen. Auch anderswo ist dies bereits der Fall. Der jüngste Transport hat jedoch eine gewisse symbolische Bedeutung, da sein Ziel der einzige Tiefwasser-Hafen in Deutschland war und man damit eindrucksvoll eine Alternative zum bisherigen Transport mit immer größeren Schiffen vorzeigen konnte.Und das Ereignis zeigt auch, dass es durchaus lohnt, hinsichtlich der erforderlichen Verkehrswende auch mal über die etablierten Wege hinauszublicken. Die Verlagerung des Warenverkehrs auf die Schiene ist meist nur ein beliebtes Schlagwort, wenn es um den LKW-Verkehr geht. Doch auch die ganz großen Wege lassen sich so bewältigen.