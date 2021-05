Ein Ärgernis weniger: Bahn startet TicketErstattungen online am 1. Juni

Angekündigt war es schon länger: Zum 1. Juni 2021 startet die Deutsche Bahn jetzt die Möglichkeit, im Fall von Verspätungen eine Entschädigung gleich online zu beantragen. Das gilt aber nur für online oder mobil per App gekaufte Tickets.

Weniger Arbeit für die Kunden

Fernverkehr wird online gebucht

Das hat die Deutsche Bahn jetzt bestätigt . In der Ankündigung heißt es, dass man Entschädigungen in Kürze digital über das Kundenkonto geltend machen kann. Der Vorgang an sich ist auch recht einfach, womit eine weitere Hürde bei einer Erstattung fällt. Bisher war es nur mit Papierformularen möglich, eine Erstattung zu beantragen. Man musste dazu ein sogenanntes Fahrgastrechteformular ausfüllen und zusammen mit der Fahrkarte per Post an die DB zu schicken oder in einem Reisezentrum abgeben. Dies ändert sich nun: Mit wenigen Klicks kann man künftig das Prozedere in Gang setzen.Dazu ist ein Kundenkonto bei der Bahn erforderlich. Man loggt sich auf bahn.de oder mobil in der App DB Navigator ein, wählt die betreffende Fahrt mit Fern- und Regionalverkehrszügen aus und das war es im Grunde schon. Wie einfach das geht, zeigt die Bahn mit einem Screenshot der DB Navigator-App.Das Beantragen der Erstattung soll so in fünf Minuten machbar sein. Die meisten Daten sind nach der Auswahl der betroffenen Fahrt voreingestellt. Man muss also weder Zugnummern heraussuchen, noch Fahrkarten einreichen. Alternativ können Bahnreisende auch weiterhin das bisherige Prozedere nutzen und ein Formular einreichen, bei Tickets die an einem Automaten oder im Reisezentrum bleibt das Formular auch noch die einzige Möglichkeit.Laut der Bahn kaufen vier von fünf Reisenden ihr Fernverkehrsticket online auf bahn.de oder mobil über den DB Navigator, daher dürften die meisten Kunden von der neuen Regelung profitieren. Im Zuge der Bekanntgabe hat die Bahn auch mitgeteilt, dass ihre Bahn-App bis heute über 50 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Im DB Navigator findet man neben den Fernverkehrsangeboten auch Auskünfte und Tickets zu rund 50 regionalen Verkehrsverbünden.