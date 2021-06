Telekom plant Bahnstrecken bis 2026 mit 200+ MBit/s zu versorgen

Die Deutsche Bahn plant in Zusammenarbeit mit der Telekom den lückenlosen Ausbau des Handynetzes entlang sämtlicher DB-Schienenstrecken bis Ende 2026. Einen Großteil des Streckennetzes wollen die Unternehmen mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 MBit/s versorgen.

Bundesnetzagentur: Ein lückenloser Ausbau ist längst überfällig

Laut Angaben der Deutschen Bahn umfasst das eigene Streckennetz in Deutschland derzeit 33.400 Kilometer. Ein Großteil davon wird mit 4G-LTE versorgt, das jedoch nicht lückenlos anliegt, mit geringen Geschwindigkeiten an Edge-Zeiten zurückerinnert oder auf über 2000 Kilometern ( Stand September 2020 ) gar nicht erst bereitsteht. Die Deutsche Telekom soll nun dafür sorgen, dass die Lücken in den nächsten 5 Jahren nicht nur geschlossen, sondern die zur Verfügung stehenden Geschwindigkeiten auf mehr als 200 MBit/s erweitert werden.Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, begrüßt die Pläne: "Ob am Bahnhof oder im Tunnel, im ICE oder im Regionalexpress - die Zeit des ,ich hab kein Netz' muss ein Ende haben. Mobiles Surfen und Telefonieren müssen immer und überall möglich sein. Deutsche Bahn und Deutsche Telekom zeigen den Weg, indem sie an allen Bahnstrecken konsequent die Lücken im Mobilfunknetz schließen und die Datenraten noch einmal merklich erhöhen. So sieht die Zukunft des Zugreisens aus."Den Anfang sollen die Hauptverkehrsstrecken (7800 Kilometer) machen, auf denen sämtliche ICE- und die wichtigsten IC-Züge unterwegs sind. Für sie soll die Telekom den Ausbau bis Ende 2024 abschließen. Bis Ende 2025 sollen weitere 13.800 Kilometer folgen, welche die Deutsche Bahn mit mehr als 2000 Fahrgästen pro Tag als "fahrgaststarke Strecken" aufführt. Die restlichen 11.800 Kilometer dürften dann bis spätestens Ende 2026 folgen, dafür aber lediglich mit etwa 100 MBit/s versorgt werden - mehr als ein Drittel des Streckennetzes.Inwieweit das Mobilfunknetz entlang der Bahnstrecken mit dem älteren 4G-LTE- oder dem zeitgemäßen 5G-Standard aufgerüstet wird, geht aus den vorliegenden Pressemeldungen nicht hervor. Bereits im Zuge der Mobilfunkauktionen im Jahr 2015 hatten die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica diverse LTE-Versorgungsauflagen akzeptiert, nach denen bis Ende 2019 ein lückenloses Handynetz entlang von Bahnstrecken hätte stehen müssen. Je nach Betreiber fehlen allerdings bis zu fünf Prozent, um alle Lücken zu schließen. Ein Grund, warum die Bundesnetzagentur nun prüft, ob die Verhängung von Geldstrafen einzuleiten ist.