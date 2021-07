Neues Plastik löst sich binnen Tagen in ungefährlichen Stoff auf

Wissenschaftler aus China haben ein Plastik entwickelt , das sich binnen weniger Tage in harmlose Stoffe auflöst. Es kann in bestimmten Anwendungsbereichen wie herkömmlicher Kunststoffe eingesetzt werden und hinterlässt am Ende keinen Müll.

Zufallsfund

Das Material wird wie die meisten anderen Kunststoffe auch aus Erdöl hergestellt und kann überall da eingesetzt werden, wo man es von Licht, Luft oder beidem isolieren kann. Sobald es allerdings von Sonnenlicht beschienen wird und Kontakt zur Luft hat, beginnt der Zerfall. Innerhalb von sieben Tagen hat es sich dann vollständig aufgelöst.Das Problem bei den meisten Kunststoffen besteht darin, dass sie dauerhaft vorhanden sind. Sie werden maximal in immer kleinere Teile zerrieben und tauchend dann überall als so genanntes Mikroplastik wieder auf. Das ist bei dem hier beschriebenen Material nicht der Fall. Die Polymerketten des Kunststoff zersetzen sich unter Einfluss von Licht und Sauerstoff zu Bernsteinsäure, die auch vielfältig in der Natur vorkommt und somit kaum ein Problem darstellen dürfte. Bei gezieltem Recycling ließe sie sich auch gewinnen und als Ausgangsstoff für verschiedene Anwendungen nutzen.Das neue Plastik ist natürlich nicht geeignet, um als Material für ein Gehäuse oder andere dauerhaft benötigte Kunststoff-Produkte eingesetzt zu werden. Für bestimmte Einweg-Anwendungen wäre es aber recht gut brauchbar. Und beispielsweise auch als Material für das Innenleben von Smartphones, die ohnehin so dicht sind, dass weder Licht noch Luft hineingelangen.Die Anwendungsfälle sind dabei eher eine zufällige Entdeckung. Luo hatte eigentlich vor, das Polymer für pH-Tests zu verwenden. Das funktionierte nicht wie geplant. Allerdings fiel ihm auf, dass der im Naturzustand rote Kunststoff ziemlich schnell verblasste und sich dann auch noch zügig auflöste, wenn die Proben bei Tageslicht im Labor herumstanden.