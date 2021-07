Amazon Prime Video hat bei Filmen nun auch Werbeunterbrechungen

Hierzulande stellen Netflix, Disney+ und Prime Video ein Streaming-Triumvirat, denn nach diesen Anbietern kommt in Sache Bedeutung lange nichts. Amazons Streaming-Dienst hat indes eine Sonderstellung, denn er ist der einzige mit Werbung. Und nun unterbricht man auch Filme.

Nutzer sind zu Recht verärgert

Netflix und Disney+ unterscheiden sich von Amazon Prime Video in gleich mehrerer Hinsicht. Denn der Streaming-Dienst des Versandhändlers bietet nicht nur Exklusiv-Inhalte, sondern will Filme und Serien auch verkaufen bzw. bietet diese zum Verleih an. Dazu kommen noch separate Abo-Kanäle und ähnliches. Prime Video ist überdies der einzige der genannten Dienste, der vor oder nach einem Inhalt Eigenwerbung zeigt.Und aktuell experimentiert Amazon offenbar auch mit klassischen Werbeunterbrechungen, wie gleich mehrere Nutzer auf Twitter berichten ( hier und hier ). Genauer gesagt kommen die Anzeigen, wenn man einen Film unterbricht und später fortsetzt bzw. um zehn Sekunden zurückspult.Diese Werbungen lassen sich zwar wie die Clips vor dem Start des Inhalts überspringen, sie sind aber natürlich trotzdem nervig und entsprechend sauer sind die Nutzer in sozialen Medien. Golem schreibt, dass diese Werbungen auf vielen, aber nicht allen unterstützten Plattformen auftauchen. Auf Android und Amazons eigenen Fire (TV)-Geräten kommt die Werbung etwa. Wir können das bestätigen, es handelt sich also entweder um einen breit angelegten A/B-Test oder bereits ein Feature für die meisten Nutzer. Auf iPhones sowie Apple TV und Android-TV-Geräten gibt es derartige Werbung hingegen (noch?) nicht.Amazon hat sich dazu bisher nur über soziale Medien geäußert und schreibt als Antwort an einen der User: "Gelegentlich enthalten einige Prime Video-Inhalte Videoausschnitte vor oder nach dem Video. Diese sollen unsere Kunden dabei unterstützen, neue Inhalte zu entdecken. Dein kritisches Feedback haben wir aufgenommen." Den Umstand, dass die Werbungen mitten im Film (in Serien gibt es diese noch nicht) auftauchen, erwähnt @AmazonHelp nicht.