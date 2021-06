Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juli 2021

Mit mehr als 80 Filmen und Serien weiß Amazon Prime Video im Juli tatsächlich das Sommerloch zu füllen. Prime-Mitglieder sehen im nächsten Monat unter anderem Highlights wie The Tomorrow War, Dunkirk, neue Folgen von El Cid, Sully, Lucky Number Slevin und vieles mehr.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juli 2021

Eyes on the Prize: Uprising - Staffel 1 ab 1. Juli

Fugget About It - Staffel 1-2 ab 1. Juli

Mumbai Diaries 26/11 ab 2. Juli

American Housewife - Staffel 1-3 ab 5. Juli

Luxe Listings Sydney - Staffel 1 ab 9. Juli

Desperate Housewives - Staffel 1-8 ab 12. Juli

Making the Cut - Staffel 2 ab 16. Juli

El Cid - Staffel 2 ab 16. Juli

Them - Staffel 1 ab 23. Juli

Emergence - Staffel 1 ab 26. Juli

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2021

Casper ab 1. Juli

Salt ab 1. Juli

Bailey - Ein Freund fürs Leben ab 1. Juli

The Tomorrow War ab 2. Juli

Fukushima ab 2. Juli

Dracula Untold ab 2. Juli

47 Meters Down ab 3. Juli

Honig im Kopf ab 3. Juli

Mama ab 4. Juli

Rogue Hunter ab 5. Juli

The Cave ab 5. Juli

Geostorm ab 6. Juli

The Green Inferno ab 6. Juli

What Keeps You Alive ab 7. Juli

Future World ab 7. Juli

Message Man ab 7. Juli

T-34: das Duell ab 7. Juli

Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld ab 7. Juli

Lucky Number Slevin ab 7. Juli

Es ist zu deinem Besten ab 8. Juli

For Love Of The Game ab 8. Juli

Ein Schatz zum Verlieben ab 9. Juli

The Resident ab 9. Juli

Mapplethorpe ab 10. Juli

Frau Müller muss weg! ab 10. Juli

Der geheime Garten ab 11. Juli

Dunkirk ab 11. Juli

Ratchet & Clank ab 11. Juli

Game Night ab 12. Juli

Ronaldo ab 12. Juli

Contamination ab 12. Juli

Mindscape ab 13. Juli

Man lernt nie aus ab 13. Juli

Mullewapp - Eine schöne Schweinerei ab 14. Juli

Booksmart ab 14. Juli

De Oost ab 15. Juli

Der Regenmacher ab 15. Juli

Yakari ab 15. Juli

Unsere Erde ab 16. Juli

Ein Schweinchen namens Babe ab 16. Juli

Sully ab 17. Juli

A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn ab 17. Juli

Mein Liebhaber, der Esel & Ich ab 18. Juli

Hui Buh: Das Schlossgespenst ab 18. Juli

Capone ab 19. Juli

Come Away ab 19. Juli

Fabricated City ab 19. Juli

Hot Dog ab 19. Juli

Zeiten ändern dich ab 19. Juli

The Green Mile ab 20. Juli

Störche - Abenteuer im Anflug ab 21. Juli

The Last Samurai ab 21. Juli

Speed Racer ab 21. Juli

Ema ab 22. Juli

The Courier ab 22. Juli

Der Gott des Gemetzels ab 23. Juli

The Thing ab 24. Juli

Mamma Mia! ab 24. Juli

Shoot ´Em Up ab 25. Juli

Milk ab 25. Juli

Last Christmas ab 26. Juli

Quem Vai Ficar Com Mário ab 27. Juli

Bean ab 28. Juli

Der Grinch ab 29. Juli

Flags of our Fathers ab 29. Juli

Letters from Iwo Jima ab 29. Juli

Schwesterlein ab 30. Juli

Wir sind die Nacht ab 30. Juli

Suicide Squad ab 31. Juli

Um sich auch im Sommer gegen Netflix und vor allem Disney+ samt Star-Channel gut aufzustellen, veröffentlicht Amazon in den nächsten Wochen unverhältnismäßig viele Blockbuster, wobei ein Großteil die meist nur zeitexklusiven Lizenztitel ausmachen. Als Eigenproduktionen stellt man bei Prime Video im Juli vor allem den Science-Fiction-Film The Tomorrow War mit Chris Pratt, Yvonne Strahovski und J.K. Simmons in den Mittelpunkt. Außerdem gehen sowohl die spanische Drama-Serie El Cid als auch das Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn mit Making the Cut in die zweiten Staffeln.Aufgetrumpft wird wie eingangs erwähnt in Titeln der dritten Studios. In Hinsicht auf neue Serien bietet man acht Staffeln von Desperate Housewives, während im Bereich der Filme Kinohits und Blockbuster wie Lucky Number Slevin, Dunkirk, Unsere Erde, A Beautiful Mind, Capone, The Green Mile, Suicide Squad, Milk, Sully und Game Night angeboten werden. Ebenso gibt es die beiden Clint Eastwood-Streifen Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima im Abo bei Amazon zu sehen. Und das war nur ein Bruchteil der Prime Video-Filme im Juli. Nachfolgend findet ihr die komplette Auflistung der Release-Termine.