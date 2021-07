Amazon Prime: Werbung in Filmen war doch nur ein "Fehler"

Amazon hat sich in den letzten Tagen ziemlich viel Ärger der zahlenden Prime Video-Kunden eingefangen. Grund war, dass plötzlich Werbung in Filmen geschaltet wurde. Nun heißt es, das Ganze beruhe auf einem Fehler und sei wieder behoben.

Amazon-Support verstand zunächst das Problem nicht

Neue Serien und Filme im Überblick

Es ging dabei ganz konkret um Werbung, die Amazon Prime-Video-Kunden angezeigt wurde, wenn sie einen Film pausiert hatten und ihn wieder starteten . Dann wurde - anders als üblich - ein Werbespot angezeigt, zum Beispiel zu einer Neuproduktion der Amazon Studios. Fremd-Werbung gab es nicht zu sehen. Dennoch war das recht ärgerlich und nervig, wenn man zum Beispiel nur kurz für eine Pause gestoppt hatte und dann nicht den Film gleich weitergucken konnte.Diese Werbeeinspielung zwischendrin waren neu, bisher kannte man bei Amazon nur Werbespots vor Serien und Filmen. Im Netz regten sich entsprechend viele Nutzer auf - schließlich, so war der Tenor - zahlt man ja genügend monatliche Abo-Gebühr, da muss dann nicht noch Werbung geschaltet werden. Amazon redete dann zunächst auf die Anfragen der Nutzer "vorbei", schrieb zum Beispiel einem Nutzer bei Twitter: "Gelegentlich enthalten einige Prime Video-Inhalte Videoausschnitte vor oder nach dem Video. Diese sollen unsere Kunden dabei unterstützen, neue Inhalte zu entdecken. Dein kritisches Feedback haben wir aufgenommen."Die Nutzer regten sich aber nicht wegen Werbung vor oder nach, sondern über die Spots mitten in den Filmen auf. Nun gibt es eine Aufklärung zu der Geschichte. Wie es aussieht, sollte die Auslieferung der Clips gar nicht so geschehen. Gegenüber dem Online-Magazin T-Online erklärte ein Sprecher: "Amazon setzt gelegentlich überspringbare Trailer vor oder nach Prime Video-Inhalten ein, um Kunden auf neue Serien und Filme bei Prime Video aufmerksam zu machen. In Einzelfällen wurden in den letzten Tagen unbeabsichtigt auch Trailer während der Filmwiedergabe abgespielt. Dieser Fehler wurde mittlerweile behoben."