Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Juni 2021

1. Juni 2021

Die Supermonster: Reim gut, alles gut - Netflix Kids & Family

Ghost in the Shell

Spider-Man: Far From Home

2. Juni 2021

Carnaval - Netflix Film

3. Juni 2021

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Creator's File: GOLD - Netflix Original Serie

Dancing Queens - Netflix Film

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film (Teil 1&2) - Netflix Film

Alan Saldaña: Locked Up - Netflix Original Comedy Special

4. Juni 2021

Sweet Tooth - Netflix Original Serie

Feel Good: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Trippin' with the Kandasamys - Netflix Film

Sweet & Sour - Netflix Film

Xtremo - Netflix Film

Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter "Unser Planet" - Netflix Original Dokumentation

5. Juni 2021

Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen - Netflix Original Dokumentation

7. Juni 2021

TKKG

9. Juni 2021

Fresh Fried and Crispy - Netflix Original Serie

Awake - Netflix Film

Tragic Jungle - Netflix Film

10. Juni 2021

Locombianos - Netflix Original Serie

11. Juni 2021

Lupin: Teil 2 - Netflix Original Serie

Skater Girl - Netflix Film

Der Wunschdrache - Netflix Kids & Family

Trese - Netflix Original Anime

14. Juni 2021

Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe - Netflix Original Serie

15. Juni 2021

Workin' Moms: Staffel 5 - Netflix Original Serie

Élite Short Stories: Nadia Guzmán - Netflix Original Serie

Kleinreimstadt: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

Headspace: Interaktive Entspannung - Netflix Original Dokumentation

Isle of Dogs

16. Juni 2021

Élite Short Stories: Omar Ander Alexis - Netflix Original Serie

Penguin Town - Netflix Original Dokumentation

17. Juni 2021

Black Summer: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Atiye - Die Gabe - Netflix Original Serie

Élite Short Stories: Carla Samuel - Netflix Original Serie

Katla - Netflix Original Serie

18. Juni 2021

Élite: Staffel 4 - Netflix Original Serie

Fatherhood - Netflix Film

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt - Netflix Original Serie

A Family - Netflix Film

Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt - Netflix Film

Rurouni Kenshin: The Final - Netflix Film

19. Juni 2021

Nevertheless - Netflix Original Serie

20. Juni 2021

Joker

22. Juni 2021

This is Pop - Netflix Original Dokumentation

23. Juni 2021

Finger Weg!: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Good on Paper - Netflix Film

Blumige Aussichten: Der Film - Netflix Film

Mord an der Costa del Sol- Netflix Original Dokumentation

24. Juni 2021

Sisters on Track - Netflix Original Dokumentation

Godzilla Singular Point - Netflix Original Anime

Der nackte Regisseur: Staffel 2 - Netflix Original Serie

25. Juni 2021

Sex/Life - Netflix Original Serie

The A List: Staffel 2 - Netflix Original Serie

26. Juni 2021

Wonder Boy - Netflix Original Dokumentation

28. Juni 2021

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement- Netflix Original Anime

29. Juni 2021

Black Lightning: Staffel 4 - Netflix Original Serie

Sternenstreif: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

30. Juni 2021

America: Der Film - Netflix Film

Prime Time - Netflix Film

Sophie: A Murder in West Cork - Netflix Original Dokumentation

Demnächst verfügbar

Ray - Netflix Original Serie

So Not Worth It - Netflix Original Serie

Jiva! - Tanz für deine Zukunft - Netflix Original Serie

Record of Ragnarok - Netflix Original Anime

Ali & Ratu Ratu Queens - Netflix Film

Netflix gibt die Release-Termine seiner neuen Filme und Serien für den Monat Juni bekannt. Insgesamt werden Abonnenten mehr als 60 Neustarts angeboten, deren Highlights man vorab in einem kurzen Trailer zeigt. Darunter eine Handvoll namhafter Originals und zeit­ex­klu­si­ver Blockbuster. Unser monatlicher Überblick zeigt euch nach bekannter Manier alle Starttermine in einem kompakten Format, sodass ihr keinen eurer Lieblingsfilme oder den nächsten Serienmarathon verpasst.Unter anderem spendiert der Video-Streaming-Dienst dem französischen Meisterdieb Arsène Lupin im Juni eine Fortsetzung (Teil 2) und auch für die spanische Jugendserie Élite hat es für eine vierte Staffel gereicht. Im Vorfeld der neuen Season zeigt Netflix zudem diverse Short-Stories der Protagonisten. Weiterhin stehen Sex/Life, das Drama Drei Meter über dem Himmel, die Fantasy-Serie Sweet Tooth und die zweite Staffel der Unscripted-Show Finger weg! auf dem Programm. Weitere Folgen sieht man außerdem von Serien wie Feel Good, Workin' Moms und Black Lightning.In Hinsicht auf den Film-Nachschub im Juni 2021 bewirbt Netflix aktuell das Drag-Queen-Drama Dancing Queens und eine etwas andere Nacherzählung der amerikanischen Re­vo­lu­tion - America: Der Film. Der Comedian und Schauspieler Kevin Hart ist weiterhin in der kommenden Drama-Komödie Fatherhood als alleinerziehender Vater zu sehen.Das Hauptaugenmerk vieler Abonnenten dürfte aber wahrscheinlich auf den zeitexklusiven Lizenztiteln liegen. Hier konnte sich Netflix im Juni zum Beispiel Joker, Spider-Man: Far From Home, Isle of Dogs und Ghost in the Shell sichern.