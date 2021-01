Web, App, Win32: Microsoft arbeitet an einem Outlook für alle Fälle

Outlook gehört zu den Kronjuwelen von Office, die Mail-Anwen­dung ist entsprechend auch ein Standard auf den meisten PCs. Microsoft ent­wi­ckelt diese auch weiter und vor allem bei der Mail-App von Windows 10 ist noch Luft nach oben. Vorhang auf für Project Monarch.

Project Monarch

Auch klassischer Client

Die klassische Desktop-Anwendung von Outlook muss man wohl kaum extra vorstellen, sie ist auch auf vielen Rechnern aktiv im Einsatz. Bei der Universal App, die als "Mail und Kalender" integraler Teil von Windows 10 ist, sieht es anders aus. Diese erfüllt Basis-Zwecke für E-Mails und Co., nicht mehr, nicht weniger.Doch der Redmonder Konzern arbeitet derzeit unter dem Codenamen Monarch an einem neuen Client, der die bisherige Windows 10-App ersetzen soll - aber nicht nur. Wie die neue App aussehen wird, kann man auch bereits in Grundzügen im Internet sehen, denn wie Windows Central berichtet, handelt es sich bei Monarch um ein Projekt, das die aktuelle Web-Version auf den Rechner bringt (aber auch erweitert).Solche Web-Apps sind nicht wirklich neu und Microsoft hat seine Aktivitäten in diesem Bereich zuletzt auch intensiviert. Laut Windows Central ist Project Monarch das Endziel für die "One Outlook"-Vision des Konzerns, diese soll einen einzigen Client - mit gemeinsamer Codebasis und einem User Interface - liefern, der auf PC, Mac und im Web funktioniert. Denn derzeit noch hat Microsoft eine ganze Reihe an Outlook-Anwendungen im Angebot, nämlich Outlook Web, Outlook (Win32) für Windows, Outlook für Mac sowie Mail & Kalender auf Windows 10.Zwar macht die Windows 10-App bei Monarch den Anfang, doch One Outlook wird auch nicht vor dem klassischen Client für Windows oder Mac Halt machen. Das wird allerdings eine Weile dauern: Denn im Fall von Mail & Kalender soll die neue Version Ende 2021 als Preview bereitstehen, fertig wird sie 2022 sein. Der Win32-Client soll erst danach folgen und das könnte noch eine ganze Weile dauern, denn hier sind die Änderungen und Umbauten natürlich alles andere als trivial.