Neues Windows Feature Experience Pack als Vorschau-Update gestartet

Microsoft hat für das Windows 10 Insider Programm ein neues Update für das Windows Feature Experience Pack veröffentlicht. Die neue Version startet sowohl im Beta- als auch Release-Preview-Kanal und bringt eine Fehlerbehebung.

Änderungen 120.2212.3920.0 (DeepL-Übersetzung) Dieses Update enthält die folgende Verbesserung:



Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Touch-Tastatur beim Aufrufen nicht angezeigt wurde.

Diese Windows Feature Experience Pack-Updates werden Insidern über Windows Update zur Verfügung gestellt, genau wie Builds und kumulative Updates. Dieses Update enthält die folgende Verbesserung:

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft hat jetzt noch einmal ein Update für das Windows Feature Experience Pack veröffentlicht, welches ein Problem mit der Anzeige der Touch-Tastatur in Windows 10 behebt. Das Update wird nur für Windows-Nutzer verteilt, die derzeit die neueste Version 21H1 im Beta oder Release-Preview-Kanal oder die neueste Version 20H2 im Release-Preview-Kanal verwenden. Für Windows Insider im Release-Preview-Kanal ist die Aktualisierung als ein optionales Update gekennzeichnet. Das neue Update bringt die Versionsnummer 120.2212.3920.0 des Windows Feature Experience Packs und kann ab sofort geladen und installiert werden.Das Windows Feature Experience Packs bringt neben den eigentlichen Feature-Updates, die derzeit halbjährlich starten, Verbesserungen und teils neue Funktionen. Sie bieten diese Änderungen grundsätzlich unabhängig von der Windows-Versionsnummer an und werden für alle unterstützten Windows 10-Versionen bereitgestellt.Über die Änderungen informiert das Windows Insider-Team wie immer mit einem Artikel im Windows Blog . Das Update wird nicht für kommerzielle Geräte im Release-Preview-Kanal angeboten, obwohl diese Nutzergruppe ansonsten die Previews auch erhält und ausprobieren kann. Diese Kunden erhalten aktuell nur Windows Feature Experience Packs, die über "C"-Vorschauversionen bereitgestellt werden, die dann in monatliche "B"-Versionen verteilt werden.