Riesen-Problem im Microsoft Store lässt Windows 10 weltweit abstürzen

Wie es aussieht, hat Microsoft aktuell mit einem Groß-Ausfall zu kämpfen. Dieses Mal betrifft es den Microsoft Store. Ein Fehler verhindert, dass Nutzer Apps laden oder aktualisieren können - und vielen Fällen stürzt der PC bei dem Versuch dann ab.

Spekulationen über die Ursache

Das geht aus vermehrten Nutzermeldungen hervor. Genaue Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt, nur so viel: Windows-10-Nutzer haben derzeit weltweit Probleme mit dem Microsoft Store. Der Ausfall beziehungsweise der Fehler begann dabei schon vor wenigen Stunden. Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer trudelten die ersten Fehlerberichte schon kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit ein.Nutzer meldeten dabei, dass ihr Rechner sich bei dem Versuch, eine App aus dem Microsoft Store zu laden, hängen blieb. Bei dem Versuch, Apps aus dem Store herunterzuladen, sehen die Nutzer nur eine Lade-Animation oder eingefrorene Seite. Es passiert nichts, wenn Benutzer auf die Schaltfläche "Holen" klicken, um Apps oder Spiele herunterzuladen.Beim Versuch, auf verschiedene Funktionen des Microsoft Store zuzugreifen, wie zum Beispiel auf den Download-Bereich, bleibt das Programm mit einem sich drehenden Ladesymbol stecken. Irgendwann hängt sich den Berichten zufolge dann der Microsoft Store komplett auf und kann nur noch über den Task-Manager oder mit ALT+F4 geschlossen werden.Beim Absturz wird eine Fehlermeldung in der Ereignisanzeige aufgezeichnet, die besagt, dass der Windows Store nicht in der Lage ist, mit dem Betriebssystem zu interagieren. Welches Problem dahintersteckt, ist noch unklar. Es ist nicht bekannt, ob es sich um geplante Wartungsarbeiten handelt, was aber sehr unwahrscheinlich wäre. Einige Nutzer spekulieren hingegen, dass es sich um ein Problem aufgrund des jüngsten kumulativen Windows 10-Updates handelt oder auch das Microsofts Azure-Netzwerke aktuell wieder einmal Probleme haben. Ein Azure-Ausfall ist noch das wahrscheinlichste Szenario.