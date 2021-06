Microsoft Edge 92: Neue Features und Auto-HTTPS-Option vorgestellt

Microsoft veröffentlicht seinen auf Chromium basierten Edge-Browser in der Version 92 mit neuen Funktionen und diversen Bugfixes im Dev-Channel. Unter anderem werden einige der zur Build 2021 angekündigten Features und eine automatische HTTPS-Option ausgerollt.

Patch Notes: Neue Features des Microsoft Edge 92

Es wurde eine Funktionsmarkierung hinzugefügt, um den Immersive Reader automatisch zu betreten, wenn Sie zu einer geeigneten Seite navigieren.

Das Menü in PWAs und Websites, die als Apps installiert sind, wurde verbessert, um nur relevante Optionen anzuzeigen.

Der Rollout der neuen Menüs Erweiterungen, Smart History Search und Price History wurde abgeschlossen.

Die Möglichkeit, die Menüs Favoriten, Verlauf usw. anzupinnen und diesen Zustand zu speichern, sowie das Popup-Menü Sammlungen wurde standardmäßig aktiviert.

Neue HTTPS-Option: Automatisches HTTPS schaltet Ihre Verbindungen zu Websites von HTTP auf HTTPS auf Websites um, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das sicherere Protokoll unterstützen.

Nutzer der so genannten Dev- und Canary-Versionen des Microsoft Edge können ab sofort das Update auf die Version 92.0.902.2 herunterladen, das je nach Einstellungen automatisch durchgeführt wird oder über die Einstellungen des Browser angestoßen werden muss. Aus dem Changelog der zeitnah auch im Beta-Channel verfügbaren Aktualisierung geht unter anderem die Einführung der "Web Capture"-Funktion hervor, die es nun ermöglicht Webseiten-Screenshots direkt in den Sammlungen des Edge-Browser zu speichern, anstatt sie als Datei auf dem PC abzulegen.Abseits davon wurden diverse Neuerungen an den Menüs der Chrome-Alternative vorgenommen, die sich unter anderem im Bereich der Erweiterungen, der smarten Verlaufssuche und des neuen Preisentwicklung-Tools für Online-Shops zeigen. Diese können mit dem Update auf Edge 92 jetzt zudem angepinnt werden. Weiterhin führt Microsoft eine neue HTTPS-Funktion ein. Automatisch steuert der Browser nun die mit der sichereren Verschlüsselung ausgestatteten Webseiten-Version an, egal in welcher Form die URL in der Adressleiste eingegeben wurde. Google hat dieses Feature bereits seit der Chrome-Version 90 im Gepäck.