Intel startet überarbeiteten Grafiktreiber-Installer als Beta

Intel hat jetzt eine neue Vorab-Version seines Grafiktreibers für Windows 10 veröffentlicht. Die neue Versionsnummer lautet 27.20.100.9616, das Update bringt eine Reihe an Ver­bes­se­run­gen, enthält aber auch noch bekannte Probleme.

Änderungen Intel Grafiktreiber 27.20.100.9616 Beta Zeitweilige Abstürze oder Hänger in Shadowman Remastered (Vulkan), Dark Souls III, Gangstar New Orleans wurden behoben.

Kleinere Grafikanomalien in Assassin's Creed Valhalla (DX12), Dirt 5 (DX12), Watch Dogs: Legion (DX12), Control (DX12), 3DMark: FireStrike wurden behoben.

HDMI 2.0-Monitor kann nach dem Wiederaufnehmen aus dem Ruhezustand oder Standby nicht aktiviert werden.

Anzeige fehlerhaft, wenn 4K-Monitor angeschlossen und auf doppelte Anzeigen umgeschaltet wird.

Visuelle Anomalien auf dem internen Panel während der Wiedergabe von .wmv-Filmen in der App "Filme & TV" bei hoher CPU-Auslastung auf mobilen Prozessoren der 11. Generation der Intel Core™ H-Serie.

Intel hat ein umfangreiches Beta-Update des Grafiktreibers für alle derzeit noch unterstützten Windows 10-Versionen herausgegeben. Das Update steht für alle Windows 10-Versionen ab 1709 und neuer zur Verfügung und kann ab sofort bezogen werden. Die neuen Windows 10 DCH-Treiber tragen die Versionsnummer 27.20.100.9616 . Unterstützt werden Intel Core Prozessoren von der elften bis zur sechsten Generation. Wie Deskmodder dabei entdeckt hat, startet Intel zudem eine überarbeitete Nutzeroberfläche für die DCH-Version in der Betaphase. In den Veröffentlichungsnotizen zum Update werden diese Änderungen auch explizit als "neue Installer-Benutzeroberfläche mit verbessertem Look and Feel" angekündigt.Der Treiber setzt mindestens Windows 10 Version 1709 aka Fall Creators Update voraus, sowie Intel Core Prozessoren der sechsten Generation oder neuer. Die Liste aller unterstützten CPUs findet man in den Release-Notes und Beschreibungen zum Update. Intel bietet diese speziellen Vorab-Versionen des Treibers nicht wie die finalen Versionen über die im Windows Store erhältliche App " Intel Grafik-Kontrollraum "an, sondern nur auf der Intel-Webseite . Ihr bekommt die finalen Versionen des Treibers als auch den Intel Treiber- und Support-Assistenten bei uns im Downloadbereich: