Epic Games Store verschenkt PC-Version von Among Us bis zum 3. Juni

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 3. Juni das Kult-Game Among Us in der PC-Version. Außerdem ist der Mega Sale mit vielen bis zu 80 Prozent reduzierten Angeboten gestartet und bietet ordentlich günstigen Nachschub für Spieler auf PC und Mac.

Among Us Steam Release Trailer

Und so funktioniert es

Epic Games Launcher Download - Client für PC-Spiele

Epic Games Store

Das beliebte "Wer ist der Mörder"-Multiplayer-Spiel Among Us startet jetzt als Gratis-Spiel der Woche im Epic Games Store . Wer nicht genug von dem kultigen Spiel bekommen kann, bekommt es nun gratis für den PC. Regulär wollte Epic Games dafür 3,99 Euro, die kann man sich nun sparen. Das Spiel läuft ab Windows 7 und lässt Cross-Plattform-Gaming mit dem PC, iOS und Android zu. Bis zu zehn Spieler können sich so an einer Session beteiligen. Neben dem Gratis-"Basis"-Titel hat der Epic Games Store eine Reihe von Add-Ons im Angebot, mit denen man Among Us noch erweitern kann. Dabei starten die Preise ab 1,27 Euro.Wer härte Action sucht, bekommt derzeit bis zum 17. Juni im aktuellen Epic Mega-Sale noch das eine oder andere Schnäppchen . Interessant sind die Angebote rund um Assassin's Creed Valhalla und Grand Theft Auto V Premium Edition mit diversen Erweiterungen. Außerdem gibt es jetzt bis zu 80 Prozent Rabatt bei ARK: Survival Evolved und bis zu 67 Prozent bei Borderlands 3.Das Gratis-Spiel setzt einen Epic-Account voraus. Es steht nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, kostenlos spielen.