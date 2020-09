Among Us: Wegen des Hypes wird Teil Zwei gestrichen & das ist gut so

Nach zwei eher ruhigen Jahren wurden die Entwickler des "Wer ist der Mörder"-Multiplayer-Spiels Among Us von einer plötzlichen Erfolgswelle überrollt. Dieser Hype sorgt für eine Anpassung der Pläne. Statt in einen Nachfolger fließt alle Energie in den aktuellen Titel.

Der unfassbare Erfolg sorgt für einen Umbau der Zukunftspläne

Among Us Steam Release Trailer

Oberste Priorität hat demnach die Arbeit an den Server-Problemen, die auch durch den plötzlichen Erfolg entstanden waren. "Wir haben keine ETA, aber es sollte hoffentlich Stück für Stück besser werden."

Danach soll die Unterstützung für Farbenblinde folgen. "Das ist etwas, das wir schon viel zu lange aufgeschoben haben."

Ein Freunde- und Account-System soll entwickelt werden. Man werde sich die "Zähne ausbeißen", um einen Weg zu finden, dieses System zu integrieren, "das wird auf jeden Fall einige Zeit dauern."

Eine neue Map ist in Arbeit, allerdings habe man gerade erst mit Entwürfen für das Layout begonnen.

Among Us ist zwar seit November 2018 auf Steam und der Entwickler-Webseite auf Itch.io verfügbar, seinen Durchbruch zu weltweitem Ruhm schaffte das ungewöhnliche Spiel aber erst in den letzten Monaten - laut einem ausführlichen Gamasutra-Interview mit den Entwicklern waren Streamer und der Steam Summer Sale in diesem Jahr wohl maßgeb­lich für den unerwarteten Erfolg.Aktuell findet sich der Titel seit einiger Zeit an der Spitze der weltweiten Topseller auf Steam wieder, die kostenlosen iOS- und Android-Versionen kommen auf über 100 Millionen Downloads. Auf der Indie-Entwickler-Seite Itch.io kündi­gen die Macher von PuffballsUnited jetzt an, dass man wegen des Erfolgs alle bisherigen Pläne über den Haufen schmeißt.Demnach habe man intern lange darüber disku­tiert, wann man die Entwicklung an Among Us einstellt und sich einem neuen Teil widmet. "Der Hauptgrund, warum wir eine Fortsetz­ung ins Auge gefasst hatten, ist, dass die Codebasis von "Among Us 1" so veraltet ist und nicht dafür ausgelegt ist, viele neue Inhalte hinzuzufügen", so die Macher. Allerdings habe der überwältigende Erfolg des ersten Teils dazu geführt, dass man das Spiel nun doch länger weiterentwickeln will. "Wir gehen hier wahrscheinlich den schwierigeren Weg, weil es bedeutet, tief in die Codebasis des Spiels zu tauchen und mehrere Teile davon zu überarbeiten".Mit der Entscheidung für diesen Weg können die Entwickler auch erste Funktionen präsentieren, die Among Us "in Zukunft" erhalten soll.