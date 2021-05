Nreal von Epic Games verklagt, weil der Firmenname wie "Unreal" klingt

Epic Games verklagt das chinesische Mixed-Reality-Startup Nreal, da der Name zu sehr wie "Unreal" klingt. Die Unreal Engine ist Epics Spiele-Engine. Epic fordert Schadenser­satz und eine Umbenennung des chinesischen Unternehmens.

Epic verlangt jetzt Schadensersatz von den Chinesen

Das berichtet das Online-Magazin The Verge . Demnach hat Epic Games jetzt Klage gegen Nreal eingereicht. Nreal wurde 2017 gegründet und ist ein in China ansäss­iges Unter­nehmen, das sich auf Mixed-Reality-Anwendungen für Verbraucher konzentriert. Der Name ist also passend gewählt und hat keinerlei weiteren Bezug zu Epics Unreal Engine.Das wichtigste Produkt des jungen chinesischen Startups ist die MR-Brille Nreal Light. Sie wurde auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas vorgestellt. Nun soll in diesem Jahr der Start in den USA bevorstehen - vermutlich sind die Anwälte von Epic Games daher jetzt auf den Plan gerufen worden.Epic verlangt laut der Klageschrift Schadensersatz und die Durchsetzung seines Markenzeichens. Epic erläutert dabei, dass der Name von Nreal identisch mit dem Branding der Unreal Engine aussieht und klingt. Epic behauptet zudem, dass diese Ähnlichkeiten Kunden verwirren könnten.In der Klage heißt es daher laut The Verge: "Nreal hat seine Brille nach der branchen­führenden Engine zur Erstellung von immersiven und interaktiven dreidimensionalen Inhalten benannt. Nreal war und ist sich über Epic und dessen Unreal-Marken im Klaren. Nreal verkauft nicht nur Brillen, sondern hat bereits ein Spiel entwickelt und verkauft, das mit diesen Brillen verwendet werden kann." Interessant an dem Rechtsstreit ist zudem, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Epic und Nreal sich über die Namensgebung streiten.Bereits 2018 reichte Epic eine Klage ein. Die Unternehmen einigten sich damals auf einen Vergleich.