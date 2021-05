Windows 10 21H2: Microsoft zeigt neue Icons für Task-Manager & Co

Im Zuge des diesjährigen Sun Valley-Updates (21H2) für Windows 10 aktualisiert Microsoft diverse System-Icons. Ein Facelift für die des Task-Managers und der MSI-Paketdateien ist jetzt neben Änderungen am Windows Terminal im jüngsten Insider Preview Build 21390 zu sehen.

Patch Notes: Windows 10 Insider Preview Build 21390 (DeepL-Übersetzung)

Als Teil unserer fortlaufenden Verbesserungen der Ikonografie haben Task-Manager und MSI-Installationsprogramme jetzt neue Fluent-Symbole.

Sie können jetzt Windows Terminal Preview als Standard-Terminalemulator unter Windows festlegen - Details finden Sie in diesem Blogbeitrag. Dies erfordert Windows Terminal Preview Version 1.9 (oder höher).

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Text für "Nachrichten und Interessen" in der Taskleiste bei einigen Auflösungen und Skalierungsfaktoren unscharf erschien.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Satzzeichen nicht korrekt angezeigt wurden, wenn die Anzeigesprache Chinesisch war.

Wir haben einen Absturz von svchost.exe im Zusammenhang mit cdp.dll behoben, der bei einigen Insidern in den letzten Builds aufgetreten ist.

Wir haben ein Problem behoben, das die Start-Zuverlässigkeit in den letzten Flights beeinträchtigte.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung des dunklen Modus der Text im Suchfeld des Datei-Explorers schwarz auf schwarzem Hintergrund dargestellt wurde. Bitte beachten Sie, dass dies nur das Problem mit dem dunklen Thema im Datei-Explorer behebt. Wir untersuchen weiterhin ein zweites Problem, das sich auf das dunkle Thema auswirkt, wenn Sie die Suche in der Taskleiste verwenden.

In den letzten Flights wurde ein Problem behoben, bei dem ein Ordner nach dem Umbenennen im Datei-Explorer möglicherweise nicht den Tastaturfokus beibehielt.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Task-Manager für einige Prozesse das falsche Symbol anzeigte.

Wir haben ein zweites Problem behoben, bei dem einige Geräte bei der Aktualisierung auf dieses Build mit dem Fehlercode 0xc1900101 fehlschlagen. Wenn Sie diesen Fehlercode beim Aktualisierungsversuch weiterhin erhalten, reichen Sie bitte ein neues Feedback-Element ein.

Die Windows Kamera-App respektiert derzeit nicht die Standard-Helligkeitseinstellung, die über die neue Kamera-Einstellungsseite festgelegt wurde.

Wir untersuchen ein Problem, bei dem die Suchergebnisse seit den letzten Flügen unerwartet nicht mehr dem dunklen Thema folgen.

Wir untersuchen ein Problem, bei dem das Flyout gelegentlich in der linken oberen Ecke des Bildschirms blinkt, nachdem Sie auf die Schaltfläche in der Taskleiste geklickt haben. (News and Interests)