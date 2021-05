Der brüllende Löwe grinst: Amazon kauft MGM für 8,5 Mrd. US-Dollar

Expansion: Das ist immer noch Amazons eisernes Grundprinzip. Jetzt hat man im Entertainment-Bereich den bisher größten Coup gelandet. Das altehrwürdige Film- und TV-Studio MGM wird für fast 8,5 Milliarden US-Dollar Teil des Konzers.

Der brüllende Löwe bekommt ein Pfeil-Grinsen verpasst

Echte Schwergewichte

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

MGM

Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, war eines der letzten großen Hollywood-Studios, das in einem aufgeheizten Entertainment-Markt bis jetzt eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt hatte. Jetzt konnte der berühmte brüllende Löwe dem fröhlichen Grinsen des Geldes aber nicht mehr widerstehen. Wie Amazon heute vermeldet , konnte man mit MGM eine Vereinbarung für eine Übernahme treffen. Kaufpreis: 8,45 Milliarden US-Dollar. "Amazon wird dazu beitragen, das Erbe und den Filmkatalog von MGM zu bewahren und den Kunden einen besseren Zugang zu diesen bestehenden Werken zu ermöglichen", so das Unternehmen zu dem prestigeträchtigen Deal.Für Amazon ist der Entertainment-Bereich rund um Prime Video immer noch ein kleiner Teil seines Geschäfts, das Unternehmen ist aber in allen Bereichen - von großen Filmproduktionen bis zu kleinen Serien - sehr aktiv. Mit der Übernahme von MGM und Eingliederung in die Amazon Studios, kann das Angebot auf jeden Fall deutlich an Schlagkraft gewinnen. Metro-Goldwyn-Mayer bereichert den Katalog auf einen Schlag um über 4000 Filme und 17.000 Serien. "Der wahre finanzielle Wert hinter diesem Deal ist der Schatz an IP im weitreichenden Katalog, den wir zusammen mit dem talentierten Team von MGM neu erfinden und entwickeln wollen", so Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und Amazon Studios.Ein genauer Blick auf den Katalog von MGM macht dabei sehr schnell klar, das damit große Ikonen der Leinwand in Zukunft unter dem Einfluss von Amazon stehen. Eine der größten Leinwand-Serien, die damit ab jetzt das Lable Amazon Studio tragen werden, ist James Bond. Aber auch mit Robocop, Rocky, Tomb Raider, Der rosarote Panther und vielen anderen bekannten Klassikern erkauft sich der Konzern wertvolle Inhalte für seine Streaming-Dienste.Für das Unternehmen aber vor allem von großem Wert: Dieses Material in Zukunft auch aktiv weiterzuentwickeln und mit dem gigantischen Netzwerk natürlich gewinnbringend und weitreichend zu vermarkten. Bleibt zu hoffen, dass man bei Amazon im Umgang mit diesem wertvollen Kulturgut ein glückliches Händchen beweist.