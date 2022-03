Amazon bekommt grünes Licht für die Übernahme des Filmstudios MGM

Einer der wichtigsten Übernahmen, die Amazon seit einiger Zeit anstrebt, steht seitens der Wettbewerbshüter nichts im Wege. Seitens der EU-Kommission gab es jetzt hinsichtlich der Akquisition des Film-Studios MGM grünes Licht.

Konkurrenz ist stark genug

MGM

Amazon Prime Video gelingt es seit einiger Zeit kaum noch, sich gegenüber den Konkurrenten Netflix und Disney mit exklusiven Produktionen hervorzutun. Zwar gibt es durchaus Content, mit dem der Dienst ein Alleinstellungsmerkmal hat, doch entwickelt dieser in der Öffentlichkeit kaum Zugkraft. Durch die Übernahme des bekannten Film-Studios soll sich dies nun ändern.8,5 Milliarden Dollar will Amazon in die Übernahme investieren. Und nach einer Prüfung haben die europäischen Wettbewerbsbehörden nichts gegen den Kauf einzuwenden. Denn Amazon und MGM würden zum überwiegenden Teil in unterschiedlichen Teilen der Wertschöpfungskette audiovisueller Inhalte tätig sein. Es gebe in einigen Bereichen zwar Überschneidungen, doch dort sei keine Gefahr zu sehen, dass der Zusammenschluss zu einer marktbeherrschenden Position führt.Es gibt laut der Einschätzung aus Brüssel zwar einzelne Märkte, wo Amazon durch die Übernahme eine deutliche Steigerung der Marktmacht erreicht, doch sind dort jeweils auch starke Konkurrenten vorhanden, so dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Zusammenschluss beider Unternehmen zu einer Monopolstellung führen könnte.Unter den Streaming-Diensten ist weiterhin Netflix führend. Amazon liegt gemessen an den Nutzerzahlen an zweiter Stelle. Allerdings lassen sich die Werte nur bedingt miteinander vergleichen, da Netflix oder auch Disney+ Abonnenten nur für ihre Streaming-Angebote gewinnt. Bei Amazon gibt es hingegen lediglich das große Prime-Kombipaket, das auch verschiedene andere Services beinhaltet - darunter Musik-Streaming und bessere Leistungen bei der Lieferung von Bestellungen.