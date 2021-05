Netflix, Amazon & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche sehen Abonnenten von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Film und Serien. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Lucifer, die Premiere von Rebel, viele Dokus und den Heimkino-Start von Cruella. Wir zeigen alle Termine im Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 21)

Baggio: Das Göttliche Zöpfchen ab 26. Mai

Der Nagelbomber von London ab 26. Mai

High on the Hog ab 26. Mai

Blue Miracle ab 27. Mai

Soy Rada: Glücklicher Zufall ab 27. Mai

Eden ab 27. Mai

The Kominsky Method: Staffel 3 ab 28. Mai

Der Distelfink ab 30. Mai

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 21)

Seventh Son ab 24. Mai

Der Schuh des Manitu ab 25. Mai

The Good Lie ab 26. Mai

Honest Thief ab 28. Mai

Panic - Staffel 1 ab 28. Mai

Lucifer - Staffel 5 / Teil 2 ab 29. Mai

Call Me By Your Name ab 29. Mai

Gut zu Vögeln ab 29. Mai

Downton Abbey ab 30. Mai

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 21)

Cruella (VIP-Zugang) ab 28. Mai

Disney´s Launchpad ab 28. Mai

Genius - Staffel 1 & 2 ab 28. Mai

Königreich der Mumien - Staffel 1 ab 28. Mai

Rebel - Staffel 1 ab 28. Mai

Brubaker (Star) ab 28. Mai

Die Stunde des Siegers ab 28. Mai

Ganz oder gar nicht ab 28. Mai

Harrow - Staffel 1 ab 28. Mai

Jojo Rabbit ab 28. Mai

Von der Kunst, sich durchzumogeln ab 28. Mai

Wasser für die Elefanten ab 28. Mai

Während Netflix vom 24. bis 30. Mai seine Nutzer mit neuen Folgen von The Kominsky Method, der Dokumentation über den Nagelbomber von London und dem Drama Der Distelfink vor die Bildschirme lockt, startet bei Prime Video unter anderem die fünfte Staffel von Lucifer mit ihrem zweiten Teil. Zudem bietet Amazon den 2019 erschienenen Kinofilm Downton Abbey als Fortsetzung der einst beliebten TV-Serie für Prime-Mitglieder "kostenlos" zum Streamen an. Mit Der Schuh des Manitu zeigt man weiterhin einen Comedy-Klassiker mit dem bekannten Trio der Bullyparade.Der Video-Streaming-Dienst Disney+ und sein angebundener Star-Channel starten mit 12 neuen Filme und Serien zum Stichtag am 28. Mai. Am Freitag feiern dabei die von Erin Brockovich inspirierte Drama-Serie Rebel mit Katey Sagal (u.a. Eine schrecklich nette Familie, Sons von Anarchy) und der Kinofilm Cruella mit Emma Stone (u.a. La La LAnd, Zombieland) sowie Emma Thompson (u.a. Harry Potter, Men in Black) ihre Premiere. Letzterer wird über den VIP-Zugang des Micky-Maus-Konzerns mit einem Aufpreis von 21,99 Euro freigeschaltet.