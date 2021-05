Microsoft und Qualcomm zeigen günstigen ARM-PC für Entwickler

Windows und ARM ist bisher noch nicht die große Erfolgsgeschichte, entsprechende Geräte verkaufen sich nicht besonders gut. Das liegt auch daran, dass es noch nicht genug native Software für ARM-Hardware gibt. Qualcomm will das mit einen speziellen Entwickler-Rechner ändern.

Ab Sommer im Microsoft Store

Qualcomm

Der Chiphersteller Qualcomm will sich ja seit einer ganzen Weile von seiner Abhängigkeit vom mobilen Geschäft lösen, das gelang bisher aber noch nicht. Mit Microsoft wurde für Windows eine ARM-Plattform geschaffen, diese entwickelt sich aber nur langsam. Das liegt wie erwähnt auch daran, dass die Software für Windows on ARM bislang nur in den seltensten Fällen nativ ist, sondern vielmehr mit 32-Bit-Emulation arbeitet.Vor allem kleinere Entwickler, die an nativen Anwendungen interessiert wären, stecken oftmals in einer Zwickmühle: Denn noch lohnt es sich schlichtweg nicht Geld in ARM-Hardware zu stecken, um Software umzusetzen und zu testen.Das möchte Qualcomm mit dem Snapdragon Developer Kit for Windows ändern (via MSPowerUser ): Dabei handelt es sich um einen kompakten und günstigen Mini-PC nach Vorbild von Intels NUC-Rechnern. Der Chiphersteller dazu: "Das für die Anwendungsentwicklung konzipierte Kit ist das neueste Produkt der Zusammenarbeit zwischen Qualcomm und Microsoft. Das Snapdragon Developer Kit für Windows ist eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Entwicklungsarbeit zu starten, sobald mehr Snapdragon-betriebene Windows-Geräte im Handel erhältlich sind."Das Das Snapdragon Developer Kit soll ab diesem Sommer im Microsoft Store verkauft werden, wann genau es kommt und wie viel es kosten wird, ist noch nicht genannt worden. Das Snapdragon 7c-System wird sicherlich auch den einen oder anderen Auftritt auf der heute Abend unserer Zeit startenden Build-Konferenz von Microsoft haben, auf der dieses Jahr kostenlosen Online-Veranstaltung wird man hoffentlich auch Preis und Termin verraten bzw. die Werbetrommel für Windows 10 on ARM rühren.