Qualcomm Snapdragon 778G vorgestellt: Neue CPU gegen die Chipkrise

Qualcomm bringt mit dem Snapdragon 778G einen neuen Mittelklasse-SoC auf den Markt, den wir bald in vielen Android-Smartphones antreffen werden. Im Grunde soll der Chip vor allem eines möglich machen: Den Bau neuer Smartphones trotz der aktuellen Engpässe durch Corona.

Die GPU kann jetzt auch FHD bei 144 Hz

Qualcomm

Der heute offiziell vorgestellte Qualcomm Snapdragon 778G ist eng verwandt mit dem Snap­dragon 780G. Er unterscheidet sich durch eine Fertigung im 6-Nanometer-Maßstab bei TSMC, während der 780G in Folge der enormen Nachfrage kaum noch verfügbar ist und bei Sam­sung im 5-nm-Maßstab gebaut wird. Darüber hinaus gibt es einige weitere kleinere Unterschiede.Der Snapdragon 778G trägt die interne Modellnummer SM7325 und bringt vier High-End-Cores mit bis zu 2,4 Gigahertz mit, während die Stromspar-Kerne mit maximal 1,8 Gigahertz arbeiten. Er besitzt außerdem eine Qualcomm Adreno 642L genannte interne GPU, die in der Lage sein soll, FHD+-Displays mit bis zu 144 Hertz anzusprechen.Interessant ist auch, dass Qualcomm ausdrücklich angibt, dass der Chip auch Waterfall-Dis­plays mit bis zu 3360 x 1600 Pixeln bespielen kann. HDR10+ und 10-Bit-Farbtiefe sind für den neuen SoC auch kein Problem. Bei den Kameras sollen maximale Auflösungen von bis zu 192 Megapixeln unterstützt werden und 4K-Videos mit hoher Bildwiederholrate sind ebenso möglich.Qualcomm verpasst dem Chip außerdem ein Snap­dragon X53-Modem, das 5G-Downstream-Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 3,3 Gigabit pro Se­kun­de zu­lässt. Der Chip funkt sowohl in mM­Wave als auch in Sub-6-GHz-Netzen und dürfte somit auch für die Geräte chinesischer Hersteller gedacht sein. WiFi 6 bzw. WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und Dual-Frequency-GPS ge­hö­ren ebenfalls zur Ausstattung. Be­grü­ßens­wert ist, dass hier Quick Charge 5 ge­bo­ten und somit bis zu 100 Watt La­de­leis­tung er­reicht wer­den können.Qualcomm hat bereits bestätigt, dass die ehemalige Huawei-Tochter Honor mit dem Snap­dragon 778G ihre Rückkehr in den Smartphone-Markt mit einem ersten neuen Modell ein­lei­ten wird. Darüber hinaus werden Geräte von Xiaomi, Oppo, Realme und Motorola mit dem neuen SoC zu erwarten sein, so der Chiphersteller.